Nadia Toffa, dopo la scomparsa della conduttrice parla il suo storico ex fidanzato

Massimiliano Ferrigno, ex fidanzato di Nadia Toffa, ha rilasciato un’intervista dopo la scomparsa della conduttrice de Le Iene. Nadia è morta lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore.

Massimiliano Ferrigno, uno degli autori storici del programma Mediaset, è stato il fidanzato della giornalista per dieci anni. Un amore importante che si è però concluso nel 2017, l’anno in cui Nadia Toffa è stata colpita dal malore che le ha fatto scoprire di avere un cancro.

In un’intervista al settimanale Dipiù, Ferrigno ha raccontato il suo legame con la conduttrice e il suo ultimo desiderio prima di morire.

“Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio. Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare”, spiega Ferrigno.

Il nuovo amore di Nadia l’aveva delusa come lei stessa aveva dichiarato qualche mese fa: “Ho lasciato il mio fidanzato perché mi trascurava: non mi ha mai accompagnato a fare la chemioterapia”.

L’ultimo desiderio di Nadia Toffa è stato quello di avere ai suoi funerali padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, in provincia di Napoli, di cui l’inviata delle Iene si era occupata con dei servizi.

“Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”, ha confidato Massimiliano Ferrigno.

I due si sono conosciuti a Le Iene e anche dopo la fine del rapporto hanno continuato a lavorare insieme. Da circa un anno stavano attraversando una crisi e si erano presi una pausa.

“Era un annetto che eravamo un po’ “litigati” io e Nadia, ma senza mai perderci di vista. Non l’avrei persa di vista per tutto l’oro del mondo la mia Nadia”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Nadia.

In un post Instagram, Nadia Toffa aveva pubblicato una foto che li ritrae insieme. Nella didascalia dell’immagine si legge: “Buongiorno amici carissimi…Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi….una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo”.

“LUI È MAX. “MAX È MAX”. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. (Ah quando ci vedrà su instagram viene a casa mia e mi strozza. Addio amici…) assaporate la bellezza della vita”.

“Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti agli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza e buona vita a tutti”.

