Sergio Mattarella è diventato una vera e propria rock star. E in questi giorni di crisi, la maglietta con il cognome del Presidente della Repubblica in versione Metallica sta spopolando.

“Negli ultimi tre giorni abbiamo toccato quota 100, e da gennaio, quando è nata l’idea dopo il discorso del presidente di fine anno, siamo a oltre 1400 pezzi venduti”, ha dichiarato il fotografo Michele De Paola, tra gli ideatori della t-shirt.

Il discorso di Mattarella dopo le consultazioni di governo

Uomo equilibrato e di grande caratura istituzionale, il presidente Mattarella è una figura molto apprezzata anche al di fuori dei palazzi del potere. Numerosissimi sono infatti i meme a lui dedicati, ed è proprio il suo successo sui social che ha spinto i tre amici De Paola, un informatico e uno studente universitario a creare la maglietta.

“L’idea è nata il 1 gennaio 2019, sul divano, mentre mi rilassavo dopo i festeggiamenti di San Silvestro”, racconta De Paola a FQMagazine.

“Commentavo in una chat di Telegram il discorso di fine anno del Presidente in cui auspicava una gestione più umana dell’immigrazione. Su Twitter giravano già delle immagini del nome di Mattarella scritto con il lettering dei Metallica, la cosa ci divertiva. Ci siamo detti: “È il momento giusto per lanciare una campagna intitolata al Presidente. Perché non facciamo delle magliette e doniamo parte del ricavato a una Ong?””.

“Era stata creata con un programma che permette a chiunque di realizzare i loghi in stile Metallica, non c’erano problemi di diritti. Ci siamo affidati a Teespring, un portale per la vendita online di oggetti di design, che permette di devolvere direttamente parte del ricavato a associazioni benefiche. Abbiamo scelto Sea Watch”.

La collezione Mattarella Rocks comprende anche tazze, cover per cellullari e adesivi. Oltre alla linea “Metallica”, i tre giovani hanno ideato anche “Proteggimi” la linea che ritrae Mattarella nelle sembianze di Padre Pio.

“Il primo picco di vendite è arrivato in primavera, quando la conduttrice Andrea Delogu ha postato sul suo account Instagram una foto con la maglietta. Nell’ultima settimana le richieste sono state tantissime. In totale, ad oggi, abbiamo venduto circa 1400 t-shirt e devoluto a Sea Watch più di 6200 euro”.

“Mattarella rocks”, la maglietta in versione metallica dedicata al Capo dello Stato è in vendita a questo link.

