Hurricane – Il grido dell’innocenza: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 3

Gli amanti del pugilato e dei film ispirati alle storie vere possono esultare: stasera, sabato 24 agosto 2019, su Rai 3 va in onda Hurricane – Il grido dell’innocenza, pellicola drammatica del 1999 con Denzel Washington.

Il film, diretto da Norman Jewison, racconta la storia di Rubin Carter, detto “Hurricane” – cioè uragano – un pugile di colore ingiustamente arrestato per omicidio e scarcerato solo vent’anni dopo, quando è stato scoperto che era stato vittima di un complotto.

Il film Hurricane – Il grido dell’innocenza ha ottenuto una candidatura all’Oscar, tre candidature e una statuetta ai Golden Globes ed è stato premiato al Festival di Berlino. La pellicola, inoltre, vanta nella colonna sonora la presenza del brano “Hurricane” di Bob Dylan, che il cantante scrisse nel 1975 proprio per sostenere Rubin Carter nella sua battaglia legale.

Ma di cosa parla Hurricane – Il grido dell’innocenza? Qual è la trama e chi sono gli attori che compongono il cast, oltre a Denzel Washington? Dove vedere il film in tv e in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Hurricane – Il grido dell’innocenza, la trama del film

Il film di stasera racconta la storia di Rubin Carter, detto Uragano, pugile classe 1937 che negli anni Sessanta si afferma come una grande promessa del pugilato nella categoria pesi medi.

La sua gioventù è molto difficile, perché passata nell’America razzista in cui i neri sono ancora discriminati e oggetto di violenza. Rubin Carter viene condannato una prima volta al riformatorio, dopo aver ferito un pedofilo che prima aveva cercato di appartarsi con un suo amico e poi di fargli del male. Dopo otto anni, però, il ragazzo riesce a scappare, arruolandosi nell’esercito.

Dopo questa parentesi viene nuovamente arrestato per la fuga dal riformatorio. Una volta fuori, decide di dedicarsi allo sport. Diventa un pugile professionista e in poco tempo riesce a macinare una serie di vittorie che lo portano a giocarsi il titolo di campione del mondo dei pesi medi. Ma perde lo scontro ai punti, per la decisione dei giudici.

Ma è dopo l’incontro che la sua vita cambia per sempre. Nel 1967 viene accusato e condannato, ingiustamente, a tre ergastoli per triplice omicidio, insieme a un amico. Mentre sconta la sua condanna a vita, Carter scrive la sua autobiografia, che arriva tra le mani di un ragazzo di Brooklyn, che si mette in contatto con il pugile organizzando un modo per avviare indagini parallele, con l’aiuto di tre amici canadesi.

Hurricane – Il grido dell’innocenza, il cast completo

Il film vanta la presenza nel cast di Denzel Washington, che recita nei panni del protagonista Rubin Hurricane Carter. Ma la pellicola vanta la presenza di molti altri attori di prim’ordine del cinema americano.

Ecco il cast completo di Hurricane – Il grido dell’innocenza. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Denzel Washington – Rubin Carter

Vicellous Reon Shannon – Lesra Martin

Deborah Kara Unger – Lisa Peters

Liev Schreiber – Sam Chaiton

John Hannah – Terry Swinton

Dan Hedaya – Det. Sgt. Della Pesca

Debbi Morgan – Mae Thelma

Clancy Brown – Ten. Jimmy Williams

David Paymer – Myron Bedlock

Harris Yulin – Leon Friedman

Rod Steiger – Giudice Sarokin

Badja Djola – Mobutu

Vincent Pastore – Alfred Bello

Al Waxman – Direttore del carcere

Merwin Goldsmith – Giudice Larner

Hurricane – Il grido dell’innocenza, il trailer del film

Di seguito il trailer (in lingua originale e sottotitolato in italiano) del film di stasera su Rai 3:

Hurricane – Il grido dell’innocenza, dove vedere il film in tv e in streaming

Come vedere il film Hurricane – Il grido dell’innocenza in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 24 agosto 2019 – a partire dalle 21,30 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film Hurricane grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

