Gossip news: le ultime notizie di oggi 24 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, sabato 24 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Jenni Lee: da pornostar a senza tetto a Las Vegas

Jenni Lee è stata una delle pornostar di maggior successo negli ultimi anni, ma da qualche tempo ha fatto perdere le sue tracce. In tanti hanno pensato si fosse ritirata a vita privata, ma la donna è stata trovata a vivere da senzatetto nei tunnel sotto Las Vegas.

Federica Panicucci: “Con Marco Bacini sto bene”

La conduttrice di “Mattino 5” ha ritrovato la serenità grazie all’amore di Marco Bacini: “È l’uomo che ho sempre sognato”, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere. Poi è tornata sulla fine del suo lungo matrimonio con Mario Fargetta, famoso dj: “Il segreto sta nell’ascoltarsi, non rassegnarsi a situazioni che non ti fanno più stare bene e iniziare da capo nel rispetto di tutti”.