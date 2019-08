Fiorentina Napoli diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

FIORENTINA NAPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Fiorentina e Napoli, gara valida per la prima giornata della Serie A 2019 2020, in programma oggi, sabato 24 agosto 2019 alle ore 20,45.

FIORENTINA NAPOLI DIRETTA LIVE

PRE PARTITA

Oggi, 24 agosto 2019, alle ore 20,45 Fiorentina e Napoli si affrontano allo stadio Franchi di Firenze, gara valida per la 1a giornata della Serie A 2019 2020. Il primo big match della nuova stagione che TPI seguirà LIVE con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Fiorentina Napoli diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Fiorentina e Napoli per la sfida di questa sera? Chi giocherà dal primo minuto? Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil.

All. Montella

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Ancelotti

Fiorentina Napoli diretta live: le parole di Montella

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli:

“Le motivazioni di domani azzereranno anche i gap fisici. Mi è piaciuta la tournée americana perché abbiamo potuto testate anche nuovi ragazzi in contesti importanti. Poi ovvio che i tre punti portino nuove tensioni”.

“I ragazzi stanno rispondendo bene, anche se non abbiamo avuto tanti test qui. In America hanno fatto più di quanto mi aspettassi, nell’ultima partita molto meno. C’è predisposizione, volontà e intelligenza, e anche voglia di reagire per come è finita la stagione l’anno scorso”.

“Chiesa in doppia cifra? Non è un obiettivo, ha le qualità per andare in doppia cifra. Spero si completi ancora di più in questa stagione per diventare un giocatore di livello mondiale”.

“Se questa squadra deve essere al livello di Firenze dovremmo vincere lo Scudetto… Avere entusiasmo è sicuramente positivo, ma non deve sfociare nell’euforia. Sta a me e alla squadra tenere tutti con i piedi per terra. Dobbiamo avere bellezza e identità precisa, rendendo contenti i nostri tifosi di venire a vedere la Fiorentina”.

“Mercato? Le valutazioni vanno fatte alla fine, anche perché cose impensabili possono succedere alla fine – e non è mai bello per un allenatore a livello organizzativo. La società sa di cosa ho bisogno”.

“Ribery? Non mi preoccupa che alzi l’asticella. Vuole essere competitivo e ci lavora anche, in allenamento non si risparmia e sono convinto che lo trasmetterà anche al gruppo. Sognare fa bene ma bisogna anche essere realisti”.

“Formazioni alla mano le grandi sono ancora più forti e le medie si sono rinforzate con criterio, sarà un campionato livellato verso l’alto. Il Napoli ha aggiunto Manolas e Lozano e si giocherà lo Scudetto, l’Inter è altamente competitiva”.

Fiorentina Napoli diretta live: le parole di Ancelotti

Le parole dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina:

“La squadra è più forte di quella dello scorso anno. E’ stato fatto un mercato oneroso e di buona fattura. Certi interventi andavano fatti, pur con tutte le difficoltà che ci sono state per certe trattative. Gli obbiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo scudetto. Voto a Giuntoli? Un bel 10 non glielo toglie nessuno”.

“La Fiorentina potrà essere pericolosa in contropiede, con Chiesa. E’ una squadra che ha cambiato molto, è nuova, c’è grande entusiasmo in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi acquisti. Noi, ovviamente, vogliamo vincere, ma ci vorrà grande attenzione”.

“Lonzano? E’ un giocatore molto bravo, forte, lo abbiamo inseguito per parecchio tempo. L’operazione non è stata semplice. E’ arrivato un giocatore che aumenterà il tasso qualitativo della squadra. Ho parlato con lui, è un ragazzo serio, disponibile, che è venuto a Napoli con una gran voglia. Anche Manolas, Di Lorenzo e Elmas, comunque, sono felici di essere qui”.

“Convocato per Firenze? Si deve allenare bene. Poi, ci sono gli aspetti burocratici da risolvere, sarà disponibile per Torino, tra una settimana. Può giocare in tutte le posizioni dell’attacco, anche da prima punta. A me piace avere giocatori completi, che sappiano ricoprire tutti i ruoli del reparto”.

Fiorentina Napoli diretta live: precedenti e statistiche

Sono già tre i Fiorentina-Napoli disputati alla prima giornata di Serie A. Nel 1971-1972 terminò col punteggio di 2-1; nel 1983-1984 5-1; nel 2010-2011 risultato di 1-1. Il bilancio dei precedenti fra viola e azzurri al Franchi strizza l’occhio ai padroni di casa: 37-15 per vittorie, 18 segni X, 109-58 sul fronte gol.

La Fiorentina non porta a casa i tre punti alla giornata numero uno della Serie A dal 2015-2016, 2-0 sul Milan. Negli ultimi 5 tornei il Napoli ha esordito, sempre, facendo e subendo gol, con partite che hanno viaggiato a una media di 3,4 gol. Fuori casa alla prima giornata di Serie A vanta 9 successi, 12 pareggi, 16 battute d’arresto.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE

70 incontri disputati

37 vittorie Fiorentina

18 pareggi

15 vittorie Napoli

109 gol fatti Fiorentina

58 gol fatti Napoli

Fiorentina Napoli: come è finita lo scorso anno?

Ecco la sintesi completa di Fiorentina-Napoli dello scorso anno (Serie A 2018-2019):

Fiorentina Napoli diretta live: le quote

Quali sono le quote di Fiorentina e Napoli? Eccole nel dettaglio:

William Hill

1: 5; X: 3.7; 2: 1.75

Planet Win

1: 4.72; X: 3.5; 2: 1.81

Bwin

1: 4.6; X: 3.6; 2: 1.75

Betclic

1: 4.4; X: 3.8; 2: 1.79

Fiorentina Napoli: dove vedere la partita in live streaming e diretta tv

Dove vedere Fiorentina Napoli in tv o live streaming? La partita andrà in onda sul canale satellitare Sky Sport Serie A HD. Calcio d’inizio in programma alle ore 20,45.

Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky, quindi a pagamento) SkyGO oppure su NOWTv.

