Calcio in tv, dove vedere le partite di Serie A 2019 2020 in tv: Sky e DAZN | Calcio in diretta: guida, orari e pacchetti

SERIE A 2019 2020 IN TV – Inizia una nuova stagione di grande calcio e come sempre tutti gli appassionati non vogliono perdersi in alcun modo le partite della loro squadra del cuore. Per cui molti si stanno chiedendo: dove vedere in tv e in streaming le partite della Serie A 2019 2020? Sky o DAZN?

La situazione dei diritti tv non è molto cambiata rispetto allo scorso anno, visto che i pacchetti sono assegnati su base triennale. Ecco allora chi trasmetterà le partite della Serie A 2019 2020.

Calcio in tv, dove vedere la Serie A 2019 2020 | Sky

Come nella scorsa stagione, gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A in diretta e in esclusiva 7 partite su 10 per ogni giornata del massimo campionato italiano. In particolare Sky trasmetterà i match delle seguenti fasce orarie:

sabato alle 15.00

sabato alle 18.00

domenica alle 15.00 (due partite)

domenica alle 18.00

domenica alle 20.30

lunedì alle 20.30

Tuttavia le prime due giornate della Serie A 2019 2020 avranno una schema orario differente, visto che si giocherà prevalentemente di sera per via del caldo.

1ª giornata:

sabato alle 18.00

sabato alle 20.45

domenica alle 18.00

domenica alle 20.45 (5 partite)

2ª giornata:

venerdì alle 20.45

sabato alle 20.45

domenica alle 18.00

domenica alle 20.45 (4 partite)

Gli abbonati Sky potranno seguire le 7 partite di Serie A secondo varie modalità. Innanzitutto con il classico abbonamento via satellite: i possessori dell’innovativo decoder Sky Q, inoltre, potranno godersi le migliori partite anche in 4K HDR.

Sky è disponibile inoltre anche su Fibra e Digitale terrestre. Ma non solo: gli abbonati Sky potranno vedere le partite in diretta streaming su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Chi invece preferisce non avere vincoli di abbonamento può optare per NOW TV, il servizio Ott di Sky, che permette di godere di tutti i contenuti dell’offerta sportiva via streaming.

Oltre alla Serie A, gli appassionati di calcio su Sky possono seguire anche lo spettacolo della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca, oltre a tutti i match di Champions ed Europa League, in attesa alla fine di questa stagione di godersi tutte le partite degli Europei 2020.

Il calendario completo della Serie A 2019 2020

Calcio in tv, dove vedere la Serie A 2019 2020 | DAZN

Per il secondo anno, DAZN, la piattaforma in streaming del gruppo Perform, trasmette in esclusiva tre match di Serie A per turno. Inoltre su DAZN sono disponibili tutti i match della Serie B e alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga spagnola, la Ligue 1, la FA Cup, l’EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

La nuova stagione di DAZN: tutti i dettagli

In particolare, della Serie A 2019 2020 DAZN trasmetterà le partite di:

sabato alle 20.30

domenica alle 12.30

domenica alle 15.00 (una partita)

In tutto 114 partite della massima serie, da seguire su diversi device compatibili: Smart tv, smartphone e tablet, PC e console come Xbox One e PlayStation 4. E ancora la app disponibile su Sky Q, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il costo dell’abbonamento è invariato rispetto allo scorso anno: 9,99 euro al mese, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Come per Sky, anche su DAZN ci saranno orari particolari nel corso delle prime due giornate. In particolare gli utenti del gruppo Perform potranno seguire:

1ª giornata:

domenica alle 20.45 (2 partite)

lunedì alle 20.45

2ª giornata:

sabato alle 18.00

domenica alle 20.45 (2 partite)

Calcio in tv, dove vedere la Serie A 2019 2020 | I big match

Anche quest’anno, oltre alla suddivisione per fasce orarie delle 10 partite di Serie A (7 su Sky e 3 su DAZN), le due piattaforme si sono spartite 20 big match, di cui 16 su Sky e 4 su DAZN:

I 16 big match su Sky

2ª giornata

JUVENTUS-NAPOLI – SKY – Sabato 31/08/18 ore 20.45

7ª giornata

INTER-JUVENTUS – SKY – Domenica 6/10/19 ore 20.45

12ª giornata

JUVENTUS-MILAN – SKY – Domenica 10/11/19 ore 20.45

13ª giornata

MILAN-NAPOLI – SKY – Domenica 24/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 23/11/19 ore 18.00/15.00

11ª giornata

ROMA-NAPOLI – SKY – Domenica 3/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 2/11/19 ore 18.00

15ª giornata

INTER-ROMA – SKY – Domenica 8/12/19 ore 20.45 oppure Sabato 7/12/19 ore 18.00/15.00

18ª giornata

NAPOLI-INTER – SKY – Lunedì 6/1/20 ore 20.45

19ª giornata

ROMA-JUVENTUS – SKY – Domenica 12/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 11/1/20 ore 18.00

21ª giornata

NAPOLI-JUVENTUS – SKY – Domenica 26/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 25/1/20 ore 18.00

23ª giornata

INTER-MILAN – SKY – Domenica 9/2/20 ore 20.45 oppure Sabato 8/2/20 ore 18.00

26ª giornata

JUVENTUS-INTER – SKY – Domenica 1/3/20 ore 20.45 oppure Sabato 29/2/20 ore 18.00

30ª giornata

NAPOLI-ROMA – SKY – Domenica 5/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 4/4/20 ore 18.00

32ª giornata

NAPOLI-MILAN – SKY – Domenica 19/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 18/4/20 ore 18.00

34ª giornata

ROMA-INTER – SKY – Domenica 26/4/20 oppure Sabato 25/4/20 ore 18.00/15.00

37ª giornata

INTER-NAPOLI – SKY – Domenica 17/5/20 ore 20.45

38ª giornata

JUVENTUS-ROMA – SKY – Domenica 24/5/20 ore 20.45

I 4 big match visibili su DAZN

4ª giornata

MILAN-INTER – DAZN – Sabato 21/9/19 ore 20.45 oppure Domenica 22/9/19 ore 12.30

11ª giornata

TORINO-JUVENTUS – DAZN – Sabato 2/11/19 ore 20.45

15ª giornata

LAZIO-JUVENTUS – DAZN – Sabato 7/12/19 ore 20.45

31ª giornata

MILAN-JUVENTUS – DAZN – Sabato 10/4/20 ore 20.45

Calcio in tv, dove vedere la Serie A 2019 2020 | Canale DAZN su Sky

Sembra ormai cosa fatta. La grande novità di questa stagione di calcio in tv dovrebbe essere l’arrivo di un canale DAZN su Sky, con il meglio dell’offerta sportiva nelle mani del gruppo Perform. IN questo modo, gli abbonati alla pay-tv di Comcast potrebbero seguire comodamente in tv tutta la Serie A.

La trattativa va avanti e potrebbe presto essere ufficializzata. Un modo, inoltre, per ovviare ai tanti problemi di sovraffollamento della banda internet che ha afflitto gli utenti di DAZN soprattutto all’inizio della scorsa stagione.

L’accordo dovrebbe prevedere agevolazioni per gli abbonati Sky di lunga data, e in alcuni casi il canale dovrebbe essere compreso nei pacchetti già sottoscritti. Ma per i dettagli bisognerà attendere l’ufficialità.