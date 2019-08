La lezione di William e Kate a Harry e Meghan

Harry e Meghan, William e Kate: le due coppie da sempre sono sotto ai riflettori e da sempre tra loro esiste una rivalità sottaciuta che porta i sudditi (e non) a paragonare qualsiasi cosa facciano. Nell’estate del 2019, le due coppie di reali sono andati in vacanza in posti diversi e ci sono arrivati in modi diversi.

Proprio i mezzi di trasporto utilizzati dai duchi di Cambridge e da quelli di Sussex per raggiungere le tanto agognate vacanze reali sono stati decisamente differenti e, soprattutto, hanno fatto sì che una delle due coppie reali finisse nel mirino degli attacchi.

Si tratta dei duchi di Sussex. Harry e Meghan, infatti, si sono spostati da Londra a Nizza con un jet privato e questo ha fatto arrabbiare molti sudditi. Più precisamente il duca e la duchessa di Sussex sono stati visti sulla pista dell’aeroporto della città francese salire a bordo dell’aereo privato di Elton John. Proprio a ridosso di Ferragosto, infatti, i duchi hanno trascorso qualche giorno di vacanza nella villa del cantante sulla costa francese.

Ma non solo: nel giro di pochi giorni, Harry e Meghan – che in più di un’occasione si sono professati ambientalisti – sono saliti su un aereo privato per raggiungere le loro mete. Questo non è piaciuto affatto ai sudditi e, soprattutto, alla stampa britannica che non ha perso tempo a tacciare di ipocrisia l’atteggiamento dei reali. Il popolo britannico “non vuole farsi dare lezioni sul cambiamento climatico da persone che non seguono i propri consigli”, ha detto un esperto di reali.

William e Kate, invece, sono stati visti mentre prendevano un low cost per raggiungere la Regina in Scozzia, a Balmoral. Sul volo della compagnia FlyBe nessuno si era accorto che il principe William, la moglie Kate e i tre bambini erano a bordo.

“Il principe William era seduto con la famiglia nelle prime file e nessuno si era accorto che fossero a bordo. Solo dopo un po’ ho notato che la madre di Kate era seduta alcune file davanti a me”, ha riferito uno dei passeggeri a bordo dello stesso volo dei reali britannici.

Insomma, l’atteggiamento di William e Kate è decisamente più apprezzato dai sudditi rispetto a quello dei cognati, che sembra non perdano occasione per mettersi contro i britannici, tanto che sui social è scoppiata una vera e propria polemica nei loro confronti: “Mettete in pratica quello che predicate”, ha scritto qualche utente arrabbiato. E ancora: “Basta darci lezioni. I fatti parlano più delle parole”.

