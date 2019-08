Youtubers da milioni di follower e cantanti in fila per il 5G

Tim e il 5G: il meeting a Rimini

Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ha visitato lo spazio TIM 5G al Meeting di Rimini. L’operatore è presente alla kermesse con un’area interamente dedicata alle soluzioni 5G e alle startup più innovative: dalle panchine intelligenti per il modello di smart city, alle visite turistiche con la realtà virtuale fino alle applicazioni di digital entertainment.

Hanno testato in pubblico i servizi di musica e gaming in 5G, youtubers da milioni di follower (Bstaaard e Gabbo DsQ) e Anna Tatangelo. La cantante è molto seguita dai più giovani anche su TIMMUSIC.

Il 5G porta ad una trasformazione tecnologica fino ad oggi inimmaginabile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell’Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità.

Il 5G di TIM non è solo un’evoluzione relativa agli standard tecnologici, ma una vera rivoluzione che aprirà la strada a una nuova generazione di servizi necessari allo sviluppo digitale del Paese, che miglioreranno la qualità della vita quotidiana di clienti, cittadini e imprese in diversi settori.

Per accompagnare la profonda trasformazione digitale che il 5G comporterà, TIM dopo l’estate lancerà specifiche iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale rivolte a cittadini e imprese, finalizzate a far capire le opportunità offerte dalla tecnologia e dal web per la gestione della vita quotidiana.

I corsi saranno gratuiti e svolti sia on line sia nelle diverse sedi di TIM Academy e in altri spazi presenti sul territorio.

