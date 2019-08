Strage al concerto del rapper ad Algeri

Strage al concerto del rapper Soolking allo stadio di Algeri: 5 ragazzi morti. Almeno cinque persone sono morte la notte scorsa in Algeria durante un concerto del rapper Abderraouf Derradji, meglio noto con il nome di Soolking, ad Algeri.

Secondo quanto riporta la Bbc, le vittime sono state travolte dalla folla che si era accalcata davanti ad uno dei cancelli dello stadio che ospitava il cantante. Altre 21 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, hanno reso noto fonti mediche ai media locali. Secondo il sito di notizie TSA le vittime sono tre ragazzi e due ragazze.

Nonostante la tragedia il concerto si è tenuto ed è stato trasmesso in diretta tv. Derradji non ha ancora commentato l’episodio.

Il precedente in Italia a Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta

In Italia, il precedente nei fatti di Corinaldo. Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La strage è avvenuta nella discoteca ‘Lanterna azzurra’ di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un centinaio i feriti.

Sette giovani sono stati arrestati con l’accusa di aver spruzzato lo spray al peperoncino per creare il caos nel locale. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo.