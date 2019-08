Stasera in tv 23 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 23 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 23 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Grand Tour – Sardegna

Su Rai 1 questa sera arriva la quarta e ultima puntata di Grand Tour, il nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini che rappresenta uno spin-off di Linea Verde. La trasmissione, purtroppo, nelle prime settimane non ha riscosso molto successo nel pubblico. Così, Rai 1 ha deciso di accorpare le ultime due puntate in un unico episodio, che va in onda stasera, facendo tappa in Sardegna e in Veneto.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Grand Tour

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Frammenti di bugie

Rai 2 propone invece in prima serata il film Frammenti di bugie, con Nicole de Boer, Gina Holden, Iris Quinn.

Trama: Marissa si sveglia dopo diversi anni dal coma, dovuto a un incidente d’auto. Ha continui flashback tramite i quali cerca di scoprire un’amara verità che coinvolge la morte del figlioletto, avvenuta proprio prima che lei entrasse in coma. Ma ciò che la madre le racconta è ben diverso dalla reale versione dei fatti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Non ho l’età

21:05 – Sole Cuore Amore

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima tv il film Sole Cuore Amore, del 2016, con Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari.

Trama: La storia della splendida amicizia tra le trentenni Eli e Vale, diverse per carattere e stile di vita, ma legate come sorelle.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:30 – Gli spietati

Rete 4 stasera propone il film Gli spietati, del 1992, un western con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Frances Fisher.

Trama: Due cowboy sfregiano una ragazza nel saloon di Big Whiskey, Wyoming, e le sue colleghe mettono insieme mille dollari per ricompensare chiunque voglia vendicarla. La voce si sparge e a più di un cacciatore di taglie la cifra fa gola. Un giovane aspirante sicario, Schofield Kid, si è messo in moto e siccome è miope, pensa di farsi aiutare dal leggendario William Munny, che ora fa l’allevatore di maiali e vive nel mito della sua giovane moglie Claudia. Will è abbastanza arrugginito e a sua volta ingaggia un vecchio compagno di avventure, Ned Logan. Quando arrivano a Big Whiskey…

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 23 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:25 – Immaturi – Il viaggio

Su Canale 5 stasera c’è il film Immaturi – Il viaggio, commedia italiana del 2012 con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Maurizio Mattioli, Giovanna Ralli, Lucia Ocone, Giulia Michelini, Francesca Valtorta, Alessandro Tiberi, Aurora Giovinazzo, Lavi.

Trama: I quarantenni Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver sostenuto con successo e per la seconda volta l’esame di maturità, decidono di continuare insieme il loro tuffo nella tarda adolescenza concedendosi il viaggio della maturità che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo. La meta fissata è un’isola della Grecia, da sempre terra di storia ma anche di avventure tra spiagge assolate e movida notturna. Accompagnati da mogli, fidanzate, genitori e figli finiranno per affrontare nuovi percorsi di crescita verso una vera e completa maturità.

Il cast completo di Immaturi – Il viaggio

Ecco il trailer:

GUIDA TV 23 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Io sono leggenda

Su Italia 1 questa sera va in onda Io sono leggenda, film del 2007 con Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson, Willow Smith, Darrell Foster, April Grace, Dash Mihok, Joanna Numata, Samuel Glen.

Trama: Un virus tremendo, nato originariamente dalla ricerca sul cancro e “sfuggito di mano” ai ricercatori, trasforma le persone in animali rabbiosi, mostri spietati e disumani, simili a vampiri. Nella città di New York, l’unico a non essere stato contagiato è Robert Neville, che insieme al suo cane Sam conduce la sua battaglia solitaria e disperata contro le bande di vampiri, nel tentativo di sopravvivere e di trovare una cura.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 23 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In onda

21:15 – Gloria, una notte d’estate

Su La 7 questa sera va in onda il film Gloria, una notte d’estate, con Gena Rowlands, John Adames, Buck Henry, Julie Carmen.

Trama: Jack Dawn è un mafioso che non ha saputo tacere. Prima che gli arrivino in casa i killer consegna il piccolo Phil e un quaderno-memoriale alla vicina di casa, Gloria. Il rapporto tra la non più giovane Gloria e il giovanissimo Phil, rimasto ormai senza famiglia, è piuttosto difficile. Senza contare che la mafia vorrebbe mettere le mani sul quaderno lasciato da Jack. Per difendere il ragazzo, Gloria diventa un’abile pistolera e, alla fine, riesce a rifugiarsi a casa di Tony, un boss di cui era stata amante. Ma proprio lì trova ad aspettarla lo stato maggiore del clan mafioso.

PROGRAMMI TV 23 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bologna

21:30 – X Factor – Il sogno Ep. 5

Stasera su Tv 8 un nuovo appuntamento con X Factor – Il sogno, giunto al suo quinto episodio. In una sola puntata, i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:05 – Come ti divento bella

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Nessuno come noi – Prima tv

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film in prima tv Nessuno come noi, del 2018 con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Christiane Filangieri, Leonardo Pazzagli, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea, Sabrina Martina.

Trama: In un liceo torinese si accende la passione fra una professoressa e un docente universitario, padre di un alunno ribelle.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 23 AGOSTO 2019: SKY UNO

19:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 11

20:25 – Cuochi d’Italia Ep. 15

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia Su Sky Uno questa sera va in onda una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel, che oggi fa tappa in Puglia.