Sole cuore amore film, tutto quello che c’è da sapere: trama, cast e streaming

Sole cuore amore è un film di genere drammatico del 2016 diretto da Daniele Vicari. Il film vede la partecipazione di Isabella Ragonese ed Eva Grieco ed è arrivato nelle sale italiane a maggio 2017.

Il film è stato presentato alla Festa del cinema di Roma 2016 ed è stato candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Sole cuore amore film | Trama

Ci sono due amiche nella città di Roma che non potrebbero essere l’una più diversa dall’altra. Eli deve occuparsi dei suoi quattro figli, un marito disoccupato e di un lavoro difficile.

Vale invece non deve preoccuparsi della famiglia perché non ce l’ha, di professione è una danzatrice e performer che per guadagnarsi da vivere lavora nelle discoteche.

Due donne che appaiono diverse ma sono più simili di quanto credono, due lati della stessa medaglia, legate da un affetto profondo ma la solidarietà reciproca non è sufficiente a lenire le difficoltà del quotidiano.

Sole cuore amore film | Cast

Chi fa parte del cast di Sole cuore amore? Vediamo Isabella Ragonese e Eva Grieco come le protagoniste Eli e Vale.

La Ragonese ha recitato in diversi film come Tutta la vita davanti, Il cosmo sul comò, Dieci inverni, Oggi sposi, Fino a qui tutto bene, Questione di karma e Il Padre d’Italia.

Eva Grieco invece ha recitato, prima di Sole cuore amore, in Marianna Ucrìa.

Completano il cast Francesco Montanari, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi, Chiara Scalise, Paola Tiziana Cruciani, Noemi Abbrescia e Giordano De Plano.

Sole cuore amore film | Streaming

Dove vedere il film? Rai 3 ha deciso di mandarlo in prima serata venerdì 23 agosto 2019, ma chi non può seguire in diretta televisiva Sole cuore amore può farlo tranquillamente in diretta streaming tramite RaiPlay.

In genere, la piattaforma Rai mette a disposizione i propri contenuti anche in un secondo momento dalla messa in onda grazie alla funzione on demand, quindi potreste anche trovare il film in streaming dopo venerdì.