Insegnante arrestata per sesso con studente

Un’insegnante di biologia è stata condannata per stupro e sodomia dopo aver fatto sesso con uno studente di 15 anni per tutta l’estate.

Kendall Burk, 23 anni, è andata al letto con il ragazzo diverse volte, secondo quanto denuncia la polizia del Kentucky, ed è stata arrestata mercoledì 21 agosto dopo che uno studente ha denunciato il fatto allo staff della scuola superiore.

Per la legge del Kentucky, la sodomia è definita come un “intercorso sessuale deviato”, così come il sesso orale.

Burk,che lavorava nella scuola da un anno, è accusata di aver incontrato lo studente per fare sesso fuori dal campus durante l’estate, nonché di stupro e sodomia.

Il sovrintendente dell’istituto ha comunicato ai genitori della ragazza che la figli è stata sospesa dal ruolo.

“Anche se questi eventi ci rattristano, la nostra priorità è e sarà sempre la sicurezza dei nostri studenti”, ha detto il sovrintendente.

Burk è stata rinchiusa nella prigione della contea e dovrà pagare una multa parti a 50mila dollari prima di apparire in tribunale lunedì prossimo.

