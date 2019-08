Riprende sotto le gonne delle donne in metro con una telecamera nascosta

Con una telecamera nascosta, un uomo di 53 anni riprende sotto le gonne la biancheria intima delle donne in metropolitana, piazzando uno zaino a terra a fianco alle loro gambe.

La polizia di Madrid, dopo aver scovato un account che su un sito web porno stava caricando video intimi registrati a Madrid senza il consenso delle donne, è riuscita a rintracciarlo, lo ha scoperto e arrestato (il video della Policia Nacional è stato pubblicato su Twitter).

L’uomo è accusato di aver registrato video intimi di oltre 500 donne senza il loro consenso prima di pubblicarli su siti porno. Gli agenti hanno catturato il sospetto in flagranza, nell’atto di registrare un video sotto la gonna di una donna usando un cellulare nascosto in uno zaino.

“L’uomo in genere registrava le sue vittime in aree trafficate come la metropolitana prima di seguirle in strada. A volte si presentava addirittura nei supermercati o nei negozi per ottenere scatti migliori delle loro aree intime. L’uomo, cittadino colombiano, ha agito “compulsivamente” e “quotidianamente”, ha detto la polizia.

Un’indagine ha rivelato che aveva caricato 283 video di 555 vittime, alcune delle quali minorenni. I filmati secondo gli inquirenti avrebbero ricevuto milioni di visualizzazioni online.

La polizia ha anche sequestrato un laptop e tre hard disk contenenti dozzine di gigabyte di filmati. Gli agenti sono stati in grado di identificare 29 vittime, che hanno presentato denunce penali.

