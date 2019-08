Pisa Benevento streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie B

Pisa Benevento streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

PISA BENEVENTO STREAMING TV – Stasera, venerdì 23 agosto 2019, alle ore 21 Pisa e Benevento scendono in campo all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2019 2020. Prima partita della nuova stagione ed esordio sulla panchina dei campani di Pippo Inzaghi, lo scorso anno allenatore del Bologna, poi esonerato.

Dove vedere Pisa Benevento in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Pisa Benevento in tv e live streaming

La partita tra in live streaming sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Pisa Benevento è previsto per venerdì 23 agosto 2019 alle ore 21.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra Pisa e Benvento in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

DOVE VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A DI OGGI

Pisa Benevento streaming live: biglietti stadio

La società Pisa Sporting Club ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Pisa-Benevento, in programma venerdì 23 agosto, ore 21, presso lo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa.

Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile, senza obbligo di Fidelity Card, fino alle ore 19,00 di giovedì 22 agosto sul circuito autorizzato VivaTicket.it.

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di 13 euro più diritti di prevendita.