Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 24 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, sabato 24 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, le stelle vi consigliano di concentrarvi soprattutto sugli affari in questo sabato. Attenzione ai soldi però! Saturno inizia a remare contro e ci saranno dei ritardi nei pagamenti. La Luna è nel segno e vi spinge a seguire l’ambizione.

Cari Toro, sarà un sabato abbastanza tranquillo. Molti di voi si sentiranno in forma e desiderosi di vivere anche alcune esperienze al limite. Da domenica le stelle saranno più stabili e favoriranno fortuna e nuovi accordi.

Amici dei Gemelli, per voi sarà un weekend ad alta tensione. Il lavoro non offre alcuna novità e questo stato monotono comincia a irritarvi, vorreste dei cambiamenti o maggiori stimoli e invece tutto quello che state accumulando di recente è rabbia e frustrazione.

Vi sentite leggermente bloccati. Non la settimana migliore per prendere decisioni importanti… Le stelle vi consigliano di temporeggiare ancora un po’, per capire davvero cosa volete dal vostro futuro.

Amici del Leone, per voi si prospetta un sabato di riflessioni. In amore dovreste essere riusciti a ricomporre una brusca lite, ma la testa frulla ancora… I single, invece, avranno modo di conoscere nuove persone, tra le quali ci sarà qualcuno che tornerà a farvi battere il cuore.

Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2019 | Vergine

Per la Vergine sarà un sabato fortunato. La fortuna vi accompagnerà anche nelle scelte di vita, dal lavoro alla ricerca di una nuova casa: aria di cambiamenti.

Per la Bilancia si apre un weekend molto positivo in amore. Il lavoro è la sfera che invece causa maggiori dubbi, dovete lasciarvi alle spalle una chiusura amara. Fatelo, ne trarrete beneficio.

Cari Scorpione, ultimamente le vostre quotazioni sono in grande rialzo. Sul lavoro sarà un sabato di dubbi. Prendete una decisione anche per evitare conflitti. Non guardatevi più alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox domani 24 agosto 2019 | Sagittario

Come venerdì anche oggi potreste sentirvi nervosi e scontrosi. Il lavoro non offre molti spunti, avete accumulato un po’ di malcontento forse perché vi sentite esclusi…

Amici del Capricorno, state vivendo un periodo – weekend compreso – davvero magico nel quale vi sentite in costante miglioramento. Il lavoro sorride ai liberi professionisti, che in autunno potrebbero contare su nuove alleanze.

I nati sotto il segno dell’Acquario vivranno un sabato positivo dal punto di vista della simpatia e dell’amore. Sul lavoro andateci piano e attenzione ai soldi.

Amici dei Pesci, non siete nel momento migliore dell’anno. Le coppie potrebbero attraversare un periodo di crisi che pendono verso furiose liti. Mantenete la calma e usate il cervello.

