Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 23 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 23 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 23 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 23 agosto 2019 | Ariete, Toro, Leone, Bilancia, Capricorno, Scorpione

Tra i segni fortunati di oggi, giovedì 22 agosto 2019, c’è senz’altro l’Ariete, protagonista di una giornata in cui il suo intuito per gli affari sarà decisivo: ottimi guadagni in arrivo, ma fate investimenti con la testa.

Molto bene anche il Leone, in forma e molto allegro grazie anche a una bella notizia ricevuta nella prima parte della mattinata. Per tutto il resto di questo venerdì sarete allegri e pieni di voglia di fare, soprattutto di divertirvi con gli amici.

Sarà da incorniciare la giornata anche di Toro e Bilancia, che si sono messi finalmente alle spalle alcuni giorni difficili fatti di cattivi pensieri. Il primo vivrà una giornata di grande relax, la seconda invece organizzerà per qualche ora una fuga d’amore con il partner.

Infine, Capricorno e Scorpione vivranno una giornata all’insegna dell’allegria: entrambi hanno vissuto un periodo di grossi cambiamenti, ma finalmente hanno capito come essere felici anche nella loro nuova condizione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 23 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 23 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono sicuramente i Gemelli, protagonisti di un paio di giorni molto delicati con al centro una serie di discussioni con il partner, e il Cancro, fiaccato da una grande insoddisfazione dovuta al lavoro, che vorrebbe cambiare al più presto.

Male anche Vergine e Sagittario, assaliti da una grandissima dose di nervosismo causata da alcune persone che non si fanno gli affari propri e che godono delle miserie altrui.

Acquario e Pesci, infine, avranno diverse gatte da pelare, soprattutto in amore e nel lavoro. Niente, però, che non possa passare nel giro di qualche giorno. Non perdete la speranza.

