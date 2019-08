Oroscopo di oggi 23 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 23 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, venerdì 23 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 23 agosto 2019

Cari Ariete, venerdì d’incomprensioni sarà questo per voi. Avete lasciato troppe questioni in sospeso che adesso rispuntano fuori e creano qualche malcontento generale. Inutile girarci attorno, i problemi vanno sempre estirpati alla radice, evitate soltanto di alimentare il rancore dell’altra parte lesa.

Cari Toro, siete stufi della monotonia del vostro lavoro e volete inseguire nuove avventure, siete pronti per il passo più lungo della gamba e questo è un periodo fortunato secondo le stelle. Approfittate della vostra vena creativa e laboriosa per darvi da fare, prestate soltanto attenzione alla vita privata: famiglia e partner dovrebbero tenersi lontani in questo periodo.

Oroscopo di oggi 23 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, il weekend è finalmente arrivato e il vostro umore ne risente in modo positivo. Non volete più pensare ai problemi della settimana, piuttosto vi piacerebbe investire le vostre energie in qualcosa di nuovo, più creativo, magari esplorando una passione assopita da tempo, se non del tutto nuova. Il vostro partner vi tiene ancorati con un piede per terra, vi piace perdervi tra le nuvole ma il dovere a volte viene prima del piacere.

Cari Cancro, avete troppa indecisione nella testa e i consigli esterni non vi hanno aiutato. Tagliate tutto e ascoltate soltanto la vostra voce interiore, a costo di doverci impiegare tutto il fine settimana. Quando si tratta del proprio futuro, non bisogna badare a spese né al tempo. Ritmi rallentati a lavoro, ma non fatevene una colpa, vorrà dire che non è ancora il momento giusto per brillare.

Cari Leone, questa sarà una giornata promettente per quelli di voi che hanno tanta voglia di fare e grandi progetti per il fine settimana. La vita sentimentale ultimamente è stata tormentata, forse dovreste prendere del tempo per voi stessi e trascorrerlo facendo quello che vi piace, magari in compagnia di famiglia e amici.

Oroscopo di oggi 23 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non avete voglia d’impegnarvi in qualcosa di serio, che sia la carriera o l’amore poco cambia. La vostra testa è ancora in vacanza e il caldo non aiuta. Qualcosa vi tormenta, siete indecisi sul da farsi, non capite cosa volete dal futuro, forse dovreste rallentare e rifletterci su.

Gli amici della Bilancia dovranno tenere a bada le bugie nella giornata di domani. Qualcuno potrebbe accorgersi del vostro tocco melodrammatico, non ingigantite il problema soltanto perché avete voglia di teatro e commedie, ultimamente vi annoia tutto e siete alla ricerca di forti emozioni, non ingannate però chi vi circonda.

Cari Scorpione, la vostra mente tormentata non permette al corpo di riposare. Continuate a rimuginare su quello che avete fatto in passato, ma non è sano vivere con i propri fantasmi, bisogna trovare il modo di mandarli via ed è tempo anche per voi.

Oroscopo di oggi 23 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, state vivendo una relazione complicata ma forse è proprio la difficoltà di quest’amore ad aver catturato la vostra attenzione. Avete sempre amato le sfide e questa è soltanto l’ennesima, ma sarete ancora in grado di tenergli testa quando le forze verranno meno? Che futuro si prospetta per voi?

Cari Capricorno, la solitudine vi spaventa, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni importanti, ma le stelle sono dalla vostra parte così come le persone che vi circondano. Non siete soli, al vostro fianco c’è una schiera di persone che vi vuole bene, ma non potranno prendere le decisioni al posto vostro.

Cari Acquario, quanta agitazione si respira quest’oggi nella vostra vita frenetica, un dettaglio che sembrava insignificante invece ha completamente stravolto l’ordine delle cose, dovete soltanto ritrovare l’equilibrio.

Cari Pesci, giornata promettente per le vostre finanze, finalmente qualche entrata vi permette di tirare un sospiro di sollievo. Il lavoro regala grandi soddisfazioni, un po’ meno l’amore che invece è diventato il vostro tormento. Del resto non si può avere tutto, quindi scegliete.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.