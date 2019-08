Oroscopo Branko 23 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 23 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 agosto 2019.

Il passaggio del Sole da Leone a Vergine apre una nuova fase lavorativa, ma non sottovalutate anche il divertimento, vi circondate di persone positive e spumeggianti che trasmettono allegria, dovreste però sfruttare le occasioni che la Luna oggi porta nel campo economico.

Dal pomeriggio la Luna transita in Gemelli e cambia in ultimo quarto, stimolando viaggi – d’affari e non per svago – e anche i rapporti con le persone a voi vicine.

Toro Nuove emozioni forti arrivano nella vostra vita, il vostro cielo sentimentale migliora di giorno in giorno così come la sfera professionale che alla fine dell’estate raggiungerà il suo picco. Il Sole oggi dalla faticosa posizione in Leone passa nella positiva Vergine, segno fratello che vi regala un pizzico di fortuna. Questo sarà un cambiamento astrale importante per voi, che favorisce anche Marte e Venere dalla vostra parte, avvicinandovi a un colpo di fortuna negli affari. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

Oroscopo Branko 23 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, il cambio di stagione non fa per voi. Dopo la festa del Sole in Leone, l’arrivo nella Vergine chiederà un atteggiamento più responsabile da parte vostra nei confronti dei vostri cari.

Le stelle sono state dalla vostra parte finora, adesso tocca lavorare duramente per recuperare terreno, ma alla fine risolverete i vostri problemi nel migliore dei modi secondo l’oroscopo di Branko.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro Siete stanchi della lunga opposizione di Saturno dal Capricorno, ma finalmente le stelle vi aiutano e da oggi il Sole arriva nella Vergine che vi aiuterà ad affrontare le problematiche sentimentali e famigliari, in particolare il matrimonio che ha creato non poche difficoltà. Sole e Mercurio in mattinata favoriscono denaro e affari domestici.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO Leone Da oggi il Sole arriva nella Vergine lasciando il vostro mese zodiacale, ma per voi la fortuna non finisce qui, anzi, continuerete a splendere di luce riflessa. Giove regala fortuna e vi toglie con eleganza dagli impicci lavorativi, cercate di non tirare troppo la corda altrimenti si spezza. Urano in Toro è il vostro primo nemico, potrebbe causare qualche difficoltà anche in futuro, ma la sua pressione sul lavoro al momento è positiva perché vi sprona a fare di meglio- LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 23 agosto 2019 | Vergine Il Sole arriva nel vostro segno quest’oggi e vi accompagna in un grande periodo, stimolando la vostra professione. Da oggi infatti dovrete prestare molta attenzione alla vostra carriera, anche chi studia deve valutare bene le scelte per il futuro. A causa di Giove qualche incognita potrebbe presentarsi sul vostro percorso, non l’aggirate, piuttosto affrontatela. Potreste dimostrare segni di cedimento nel pomeriggio, festeggiate con moderazione nel weekend. L’OROSCOPO DEL 2019 Bilancia Cari Bilancia, giornata pesante per voi, come vi maltratta Saturno in Capricorno, unito con il Sole in Vergine, nessuno mai. Siete abituati a gestire i problemi, ma nel vostro mondo splendono anche stelle positive, da oggi il vostro anno personale si avvia alla conclusione, il prossimo mese sarà il vostro, dovreste trarre le somme e capire cos’ha funzionato e cosa no, cosa cambiare e cosa tenere. Scorpione

Le esperienze collezionate finora non sono state tutte negative ma neppure così entusiasmanti da lasciare un dolce ricordo: fatto sta che vi hanno reso più forti. Nettuno vi permette di guardare con occhi diversi quello che gli altri non scorgono, sarete in grado di vincere le vostre battaglie personali senza l’aiuto di nessuno.

Un amore vi ha lasciato un brutto ricordo, qualcosa che non riuscite a rimuovere dalla vostra testa, ma con l’influenza di Urano nel vostro segno potrete rimuovere i rami secchi.

Oroscopo Branko 23 agosto 2019 | Sagittario Avvertite un forte stress quest’oggi, dovuto anche alla luna che transita in ultimo quarto in Gemelli. Anche la salute non vi aiuta, qualche dolore di stomaco dovuto forse anche all’eccessivo carico di stress? Secondo l’oroscopo di Branko dovreste agire con cautela quest’oggi, non dovete fare le cose di fretta soltanto per portarle a termine, il lavoro pretende attenzione e così facendo rischiate di sbagliare. Non sbilanciatevi troppo negli affari con la Luna contro, piuttosto date maggiore spazio all’amore. Capricorno Saturno avvia un traffico planetario intenso senza precedenti. I pianeti agiscono sul vostro cuore lavorando nel profondo e scavano la terra del vostro segno portandovi a una fresca sorgente dove la vita si rinnova in ogni suo aspetto. Potete ricominciare da capo, tabula rasa, rinnovarvi senza avere paura, dovete soltanto volerlo. Acquario Con il Sole che passa nella Vergine quest’oggi la vostra testa potrà finalmente fare spazio a nuove idee, libero spazio alla creatività, invenzioni particolari tipiche del vostro segno vi daranno la possibilità di avanzare nella scala sociale. In Vergine sostano anche Venere e Marte che esercitano una forte influenza passionale sul vostro segno, consolidando i rapporti già esistenti. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Vergine governa le vostre relazioni più strette, l’effetto può essere doppio, sta a voi decidere come agire. Intese che nascono e che finiscono, questa sarà una giornata in cui gli astri non accettano compromessi, decidete voi come orientarvi in questo mare di confusione che però sarà passeggero. Luna ultimo quarto in Gemelli vi avvicina alla famiglia.