Nadia Toffa, petizione per intitolarle un reparto oncologico

Una petizione online per chiedere di intitolare a Nadia Toffa un reparto oncologico a Taranto. Sono oltre 30mila le firme raccolte in pochi giorni su Change.org (qui il link) per raggiungere l’obiettivo, che rappresenta un’ulteriore conferma del grande affetto e stima di migliaia di persone nei confronti storica conduttrice del programma Mediaset Le Iene, morta lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore.

La petizione via Internet chiede di intitolare il reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale Santissima Annunziata ed è rivolta al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Nel testo si legge: “Era cittadina onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale. Questo il riconoscimento che le era stato dato per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo, salute costantemente minacciata dall’inquinamento del polo siderurgico. Grazie a Nadia Toffa, Taranto ha un reparto Oncoematologico Pediatrico”. “Credo che sia giusto – aggiunge la promotrice – dare a questo reparto il suo nome, per ringraziarla l’impegno e la speranza che ha regalato ai genitori e bimbi di Taranto poco fortunati”.

L’attestato di cittadina onoraria era stato consegnato alla conduttrice il 14 gennaio scorso in una cerimonia a Palazzo di città.

Nadia Toffa era stata testimonial della campagna di vendita solidale delle magliette con la scritta ‘Ie jesche pacce pe te’ (io esco pazzo per te) ideata dagli amici del Mini Bar del rione Tamburi, il più esposto alle emissioni dello stabilimento siderurgico, attraverso la quale era stata raccolta la somma di oltre 500mila euro, somme servita anche per l’assunzione di una pediatra nel reparto oncoematologico.