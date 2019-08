“Ho leccato una torta a forma di pene e mi sono drogata, ma non ho mai tradito Liam”: la verità di Miley Cyrus

Miley Cyrus risponde all’ex marito Liam Hemsworth

Miley Cyrus rompe il silenzio dopo la fine della storia d’amore lunga dieci anni con Liam Hemsworth. Con un lungo post su Instagram, la cantante e attrice mette in chiaro la sua posizione e spazza via tutte le voci che volevano che il matrimonio con Liam fosse finito a causa dei suoi tradimenti.

“Posso accettare che la vita che ho scelto significhi che debba essere completamente trasparente con i miei fan, che amo, e con il pubblico, il 100 per cento del tempo. Ma quello che non posso accettare è che si dica che io ho mentito per coprire un crimine che non ho commesso. Non ho niente da nascondere”. Inizia così il post di Miley Cyrus su Instaram, che nel giro di poche ore ha raccolto migliaia e migliaia di like.

“Non è un segreto che mi piacesse fare festa da adolescente e a 20 anni. Non solo ho fumato, ma ho sostenuto l’uso della marijuana, ho provato altre droghe”, come canta in una delle sue canzoni più celebri, We can’t can stop.

“Ho mandato all’aria relazioni e ingannato quando ero giovane. A 17 anni ho perso un contratto con Walmart per aver fumato da un bong. Sono stata licenziata da Hotel Transylvania per aver comprato una torta a forma di pene per il compleanno di Liam e per averla leccata, sono stata appesa nuda su una palla demolitrice, ci sono probabilmente più foto di me nuda su internet che di qualunque altra donna nella storia”, continua ancora Miley in lunga (e già nota) confessione.

“Ma la verità è che, quando io e Liam ci siamo rimessi insieme, ci credevo davvero e ci ho messo tutta me stessa. Non ci sono segreti da nascondere. Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi ma la cosa che dovete considerare è che SONO CRESCIUTA. Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti. Io e Liam siamo stati insieme per dieci anni. L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. MA a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Non ero così felice e in salute da molto tempo. Potete dire che sto twerkando, fumando, che sono una maleducata, ma non sono una bugiarda. Sono fiera di dire che sono semplicemente un’altra persona rispetto a quando ero più giovane”, conclude la cantante e attrice.