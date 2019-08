Meghan Markle torna su Instagram: le sue stories fanno il giro del web | VIDEO

Meghan Markle torna su Instagram: le stories fanno il giro del web

Meghan Markle riappare a sorpresa in una serie di stories pubblicate su Instagram dal suo account Sussex Royal. Le immagini sono messe “in evidenza” e chi mastica un po’ il social network delle foto sa che questo significa che i brevi spezzoni di video saranno visibili oltre le 24 ore canoniche delle stories.

Nelle immagini si vede la duchessa di Sussex che si reca nella sede dell’organizzazione di beneficenza di cui è madrina, Smart Works. Nei video Meghan Markle incontra le donne dell’associazione, che si occupa di preparare le donne senza lavoro ad affrontare i colloqui.

Jeans skinny e una camicetta larga, tacchi a spillo e trucco super naturale, la duchessa di Sussex abbraccia e bacia le donne dell’organizzazione che sostiene. A stupire i fan dell’ex star di Hollywood è il fatto che Meghan Markle prima d’ora non era mai apparsa nelle stories di Instagram.

Poche le foto in cui la duchessa di Sussex si mostra, ma zero le stories con l’attrice di Suits. Nelle rare immagini che oggi l’account Sussex Royal ci regala si vede la duchessa intenta a partecipare al servizio fotografico per il lancio della sua linea di abiti creata appositamente per supportare l’organizzazione Smart Works.

Meghan in tutto e per tutto appare sempre fuori dagli schemi. Sebbene si sia integrata perfettamente nella Royal family, è chiaro che le sue origini le rendano difficile essere formale come gli altri membri della famiglia reale britannica.

E così nei pochi secondi di stories vediamo una duchessa sciolta e particolarmente vicina alle donne con cui si intrattiene. Nelle due stories in sottofondo si può ascoltare Lovely Day di Bill Withers. Insomma, ancora una volta Meghan Markle dimostra di voler rivoluzionare la sua posizione nella famiglia reale e, di fatto, ci riesce.

Harry viola il protocollo reale (per colpa di Meghan): ecco il suo sgarbo alla Regina