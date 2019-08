L’ex di Eros Ramazzotti con la sua nuova fiamma? Ecco la foto che la “incastra”

Marica Pellegrinelli Charley Vezza foto

Adesso non ci sono più dubbi. Quella “storia importante” (utilizzando una frase tanto cara a Ramazzotti) tra Eros e Marika Pellegrini è definitivamente finita. Erano stati proprio loro, alcune settimane fa, ad annunciarlo. Adesso Marika esce allo scoperto. Sui social circola con una foto che la ritrae con l’uomo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Si tratta di Charley Vezza, 35 anni, esperto di design. Nella foto in questione c’è la Pellegrini, ex moglie di Eros Ramazzotti, insieme ad altre persone. E tra queste si nota anche il trentacinquenne finito nel gossip per la presunta love story con Marika. Eppure solo un mese fa erano stati avvistati insieme in Sicilia.

Una vacanza lampo che ha fatto ipotizzare ad un ritorno di fiamma. Ma non era affatto così: una toccata e fuga insieme al mare in occasione del compleanno della loro figlia. Al settimanale DiPiù, poi, sono arrivate le dichiarazioni di Massimo Boldi. Che avrebbe la certezza della frequentazione tra la Pellegrini e Charley Vezza. Intanto, i diretti interessati non parlano. Per adesso. Ma quelle foto scattate a Ibiza potrebbero mettere la parola fine all’atroce dubbio sul gossip rovente di questa estate.

