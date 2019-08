Italia Portogallo volley femminile streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Europei 2019

ITALIA PORTOGALLO VOLLEY FEMMINILE STREAMING TV – Oggi, venerdì 23 agosto 2019, alle ore 17,30 l’Italia affronta il Portogallo, gara valida per la prima giornata degli Europei di volley femminile 2019 in Polonia.

Partita molto importante per le azzurre anche se la qualificazione all’Olimpiade di Tokyo 2020 è stata già portata a casa nel torneo pre-olimpico. Esordio semplice per l’Italia che si troverà di fronte un avversario alla sua prima storica apparizione agli Europei, composto per lo più da semidilettanti che non dovrebbero creare particolari grattacapi alle azzurre trascinate sempre da Paola Egonu e dalle sue bordate.

Dove vedere Italia Portogallo di Volley femminile in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Dove vedere Italia Portogallo di Volley Femminile in tv

La Rai trasmetterà la partita delle ragazze azzurre contro le portoghesi con ampio pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro su Rai 2 a partire dalle ore 17,20.

La cura e il coordinamento dell’intero Europeo sarà a firma di Raisport.

L’inizio del match è in programma per le ore 17,30.

Dove vederla in live streaming

Italia Portogallo andrà in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma serve registrarsi) RaiPlay e su Dazn.

ITALIA-PORTOGALLO: LA PROBABILE FORMAZIONE

Non dovrebbe esserci turnover perché Mazzanti punterà sulla formazione tipo con Ofelia Malinov in cabina di regia, Miriam Sylla e Lucia Bosetti di banda, Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro (oppure Raphaela Folie), Monica De Gennaro il libero.

Italia Portogallo volley femminile streaming: calendario partite

Ma qual è il calendario dell’Europeo 2019 dell’Italia? Eccolo nel dettaglio:

Italia-Portogallo (23 agosto 2019 ore 17.30)

Ucraina-Italia (25 agosto 2019 ore 21)

Italia-Belgio (26 agosto 2019 ore 18)

Italia-Slovenia (27 agosto 2019 ore 21)

Polonia-Italia (29 agosto 2019 ore 20.30)

LE CONVOCATE

(Alzatrici) Alessia Orro, Ofelia Malinov; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Indre Sorokaite, Myriam Sylla, Sylvia Nwakalor e Terry Enweonwu; (Opposto) Paola Egonu.