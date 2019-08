Io sono leggenda: trama, cast e streaming del film di stasera su Italia 1

Stasera, venerdì 23 agosto, alle ore 21,20 andrà in onda su Italia 1 il film di fantascienza interpretato da Will Smith Io sono leggenda, uscito negli Stati Uniti per la prima volta nel 2007.

Il film diretto da Francis Lawrence ha conquistato il botteghino mondiale grazie alla storia mozzafiato, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Richard Matheson, agli effetti speciali da urlo e alla strepitosa performance del protagonista, Will Smith.

Non tutti sanno che la Warner Bros ebbe l’idea di riproporre per il grande schermo il romanzo “I am a legend” già nel 1995, quando ne acquistò i diritti cinematografici con l’intenzione di farlo dirigere da Ridley Scott e di assegnare la parte di protagonista ad Arnold Schwarzenegger, ma poi non fu fatto nulla per problemi di budget troppo alto.

Il budget con cui fu girato tra il 2006 e il 2007 fu comunque alto, pari cioè a circa 150.000.000 di dollari, ampiamente ripagati alla Warner Bros grazie agli incassi da urlo, pari a 585.349.010 di dollari

Io sono leggenda: la trama del film

Robert Neville sembra essere l’unico sopravvissuto ad una spaventosa epidemia generata dal virus del morbillo geneticamente modificato e originariamente concepito dalla dottoressa Alice Krippin per combattere il cancro.

L’epidemia ha infettato quasi tutti gli esseri umani e gli animali domestici con risultati diversi: la stragrande maggioranza è morta, mentre una piccola percentuale ha subito una degenerazione simile a quella provocata dalla rabbia, che li ha condotti allo stato di vampiri mutanti necessitati a nascondersi dai raggi ultravioletti.

Robert Neville, brillante virologo militare interpretato da Will Smith, conduce la sua battaglia solitaria e disperata contro le bande di vampiri insieme al suo cane Sam, l’iconico cane del film Io sono leggenda.

Fa tutto nella sua casa di New York, in cui costruisce un laboratorio sotterraneo per condurre esperimenti su cavie animali infette e trovare una cura all’epidemia; solo di giorno può aggirarsi per le strade in cerca di cibo e rifornimenti, dato che gli infetti rimangono nascosti nel buio all’interno degli edifici abbandonati poiché se si espongono alla luce solare il loro corpo brucia.

Quando Robert sta per essere sopraffatto dagli infetti e tutto sembra perduto, l’arrivo di una donna e di un bambino, sopravvissuti e immuni anch’essi, lo salva dall’assalto.

Io sono leggenda: il cast completo

Il film Io sono leggenda in onda stasera su Italia 1 vanta un cast di grandi eccellenze del cinema internazionale. Da Will Smith a Alice Braga, ecco il cast completo del film Io sono leggenda:

Will Smith – Robert Neville

Alice Braga – Anna

Charlie Tahan – Ethan

Salli Richardson – Zoe Neville

Willow Smith – Marley Neville

Darrell Foster – Mike

Dash Mihok – Alpha Male

Joanna Numata – Alpha Female

Samuel Glen – L’autiere – Jay

Io sono leggenda: il trailer del film

Di seguito, il trailer ufficiale e in italiano del film Io sono leggenda

Io sono leggenda: dove vederlo in tv e in streaming

Il film Io sono leggenda va in onda in tv, in prima serata, stasera (22 agosto 2019), a partire dalle 20.20 su Italia 1. Per vedere la pellicola, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sul canale 6 di Mediaset, o in alternativa sul canale 106 di Sky.

Se volete invece vedere Io sono leggenda in streaming, potete farlo tramite la piattaforma Mediaset Play, che permette di vedere i film che vanno in onda sui canali televisivi di Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per utilizzarla, vi basta accedere all’app (disponibile per iOS e Android) o sull’omonimo sito. Poi potrete vedere, gratis, il film Io sono leggenda in streaming.

