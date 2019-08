Pioggia di insulti sull’attore ambientalista Leonardo DiCaprio per gli incendi in Amazzonia

Incendi Amazzonia, Leonardo DiCaprio condivide sui social foto sbagliate

Tra le migliaia di persone che hanno condiviso sui social fotografie sbagliate degli incendi in Amazzonia c’è anche Leonardo DiCaprio, tra i personaggi più attivi nella salvaguardia dell’ambiente.

Il “polmone della terra” sta bruciando, la Siberia è in fiamme, 500 milioni di api sono morte in Brasile. Quello che ci sta lanciando la nostra Terra è un grido di allarme, che non possiamo più permetterci di ignorare. La Nasa ha diffuso le fotografie scattate dallo spazio, da una visione aerea si ha infatti più contezza dell’entità di questi incendi.

Ma sono tanti gli utenti come Leonardo DiCaprio che per sensibilizzare sul tema ambientale hanno condiviso su Twitter, Instagram e Facebook le foto della foresta amazzonica che brucia. Le immagini, però, sono errate. I roghi riguardavano incendi avvenuti in passato in Amazzonia, ma anche in altre parti del mondo.

Ad accompagnare le foto, sul web è stato lanciato l’hashtag #PrayforAmazonia per diffondere il più possibile una preghiera corale che risvegli gli animi dei potenti, in primis del presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

A cadere nel fake anche l’attore dal cuore verde Leonardo DiCaprio, che ha condiviso un’immagine su Instagram raggiungendo tre milioni like. Tuttavia la foto è stata scattata nel 2018.

Anche il calciatore Cristiano Ronaldo ha condiviso una foto degli incendi in Amazzonia sbagliata, l’immagine è stata pubblicata per la prima volta nel 2013. Tra le foto diventate virali ce n’è una risalente al 1989.

