Immaturi Il viaggio, il film: trama, cast e streaming della commedia

Prendete Raoul Bova, Ricky Memphys, Ambra Angiolini, Barbora Bobulova e Paolo Kessisoglu e avrete Immaturi – Il viaggio. Si tratta del sequel di Immaturi, la pellicola di Paolo Genovese arrivata nel 2011 al cinema, a differenza del sequel che è approdato in sala nel 2012.

Piccola curiosità: il successo della saga cinematografica ha portato interesse anche al piccolo schermo, dove è stata mandata in onda anche la serie tv “Immaturi – La serie”.

Ma di cosa parla il film? Qual è il cast? E dove vederlo in tv e in streaming? Vediamolo insieme.

Immaturi Il viaggio film | Trama

Dopo aver affrontato gli esami di maturità, i sette protagonisti di Immaturi si ritrovano a voler organizzare il famoso viaggio di fine anno che all’epoca non hanno mai fatto. Ormai adulti, i protagonisti adesso sono fidanzati, sposati e anche single, hanno genitori e figli al seguito e vivranno tante nuove avventure sull’isola della Grecia, mettendo in mostra debolezze e punti di forza.

Lorenzo, Luisa, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora partono così per Paros (Grecia), ognuno di loro accompagnato da qualcuno eccetto Francesca, la quale accuserà i compagni di scuola di aver organizzato un viaggio tra coppie e non una rimpatriata scolastica.

Così, per farsi perdonare, gli amici faranno di tutto, finendo poi in prigione.

Immaturi Il viaggio film | Cast

Il cast di Immaturi può contare su volti conosciuti e apprezzati dello spettacolo italiano. Raoul Bova, Ricky Memphis, Barbara Bobulova, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Luisa Ranieri, Ambra Angiolini, Anita Caprioli e Giulia Michelini animano anche il sequel del film di Paolo Genovese.

La pellicola ha ottenuto un grande riscontro da parte del pubblico e il successo in parte è dovuto anche alle suggestive location. Dov’è stato girato Immaturi? A Paros, Grecia, dove i protagonisti trascorrono la loro vacanza insieme. Si tratta della più grande delle isole delle Cicladi, nota per il suo marmo bianco.

Immaturi Il viaggio film | Streaming

Ma dove vedere in tv o in streaming il film di Paolo Genovese? Non manca occasione per Mediaset di mandare in onda sui suoi canali principali le pellicole che hanno più colpito il pubblico italiano, motivo per cui venerdì 23 agosto 2019, per far fronte a un’estate che se ne sta andando, Canale 5 ospiterà in prima serata Immaturi – Il viaggio, ore 21:25.

Chi vuole invece gustarsi il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay, o anche recuperarlo in un secondo momento grazie alla funzione on demand.