Immaturi Il Viaggio è il secondo film diretto da Paolo Genovese. Il primo, intitolato semplicemente Immaturi, è uscito al cinema nel 2011, mentre il secondo è arrivato nel 2012. Dato il successo dei due film, è stata poi realizzata un’omonima serie televisiva nel 2018. Ma qual è il cast?

Prendete un gruppo d’amici, composto da Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora e portateli poi in vacanza, pronti a realizzare quel viaggio di fine anno che, ai tempi del liceo, non hanno mai realizzato. E metteteci il fatto che, anche se non sono più ragazzini, i protagonisti restano pur sempre un po’ immaturi e ne combinano di tutti i colori.

In vacanza su un’isola della Grecia, la vita adulta incombe così come le responsabilità: coniugi, fidanzati, figli, genitori e chi più ne ha più ne metta.

Ma chi fa parte del cast di Immaturi Il Viaggio? Vediamolo insieme.

Immaturi Il Viaggio cast | Attori e personaggi del film

Abbiamo sette protagonisti della pellicola firmata Paolo Genovese. Partiamo da Raoul Bova, che interpreta Giorgio Romanini. Bova è un attore super gettonato conosciuto e stimato per i suoi ruoli al cinema e in televisione.

Al suo fianco, vediamo Ricky Memphis che interpreta l’amico Lorenzo Coppetti. Barbora Bobulova invece interpreta Luisa e Ambra Angiolini interpreta Francesca.

Virgilio è interpretato da Paolo Kessisoglu, mentre Piero è interpretato da Luca Bizzarri.

Iole, la mamma di Lorenzo, è interpretata da Giovanna Ralli, mentre Marta è interpretat ada Luisa Ranieri. Eleonora invece è interpretata da Anita Caprioli.

Chi vediamo più nel cast di Immaturi Il Viaggio? Compaiono Alessandro Tiberi che interpreta Ivano, Aurora Giovinazzo che interpreta Penelope, Maurizio Mattioli che interpreta il papà di Lorenzo, Luigi Coppetti, e ancora Lucia Ocone nelle vesti di Sonia, Francesca Valtorta che interpreta Gloria e Lavinia Longhi che interpreta Rita.

Infine, completano il cast di Immaturi Aurora Cossio come Ina, Rocio Munoz Morales che interpreta Anna, Luca Zingaretti come Carlo, Vittoria Belvedere come la dottoressa e Anna Rezan come la ballerina.

Immaturi Il Viaggio va in onda su Canale 5 venerdì 23 agosto 2019 in prima serata.