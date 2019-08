Grand Tour anticipazioni dell’ultima puntata:

Questa sera, venerdì 23 agosto 2019, il programma Grand Tour giungerà a una conclusione forzata. Diretto da Lorella Cuccarini, il programma spin-off di Linea Verde non ha ottenuto forti riscontri agli ascolti, motivo per cui la Rai ha deciso di anticipare la chiusura e unendo le ultime due puntate in questa serata.

La trasmissione di Rai 1 condotta da Lorella Cuccarini chiude in anticipo dopo i bassi ascolti

E, mentre l’esperimento estivo della rete ammiraglia di Viale Mazzini può definirsi ufficialmente un flop per gli ascolti, vediamo insieme quali sono le anticipazioni di questa quarta e ultima puntata.

Grand Tour anticipazioni | Ultima puntata

La prima puntata di Grand Tour ci porta in Sardegna, dalla Costa Smeralda all’arcipelago della Maddalena con la conduzione di Lorella Cuccarini che racconterà l’isola dal mare di Sardegna, al centro del Mediterraneo.

Angelo Mellone nelle zone più interne racconterà l’isola attraversandola a piedi, scoprendo il cuore antico della terra, quello dei sentieri delle capre e delle vette delle aquile.

Angelo, dal Supramonte al Golgo, dalla Barbagia al Gennargentu, incontrerà durante il suo percorso Peppone Calabrese e insieme, ad Oliena, prenderanno parte a un piccolo matrimonio sardo. La puntata si concluderà nella meravigliosa cornice di Capo Caccia, uno spettacolare promontorio di roccia calcarea a strapiombo sul mare.

Grand Tour, tutto sul nuovo programma di Rai 1 legato a Linea Verde

La seconda puntata che metterà un punto al programma della Cuccarini invece ci porta in Veneto, dove il tema da affrontare riguarderà la bellezza della natura incontaminata e il ricordo dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

Si parte da Sant’Elena di Silea, sulle rive del fiume Sile, nella villa di Red Canzian dove, sulla terrazza di Cima Tofana, si pone omaggio ai pionieri dell’alpinismo d’Italia. A Treviso, ancora, sulle note di un tango con Samuel Peron e sul massiccio della Marmolada, l’eco delle preghiere e delle speranze degli uomini che furono mandati a fare la guerra lassù.

Poi, passeggiando per le vie del centro con Bruno Vespa, la “Dolce Vita” a Cortina.

Grand Tour vi aspetta con l’ultimo appuntamento e Lorella Cuccarini venerdì 23 agosto 2019 in prima serata su Rai 1.

Come vedere Rai 1 in streaming

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO