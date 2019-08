Governo Pd-M5s news: primo incontro

Decollano le trattative per un possibile governo Pd-M5s. Oggi, venerdì 23 agosto, alle 14 il primo incontro tra il partito di Luigi Di Maio e il partito di Nicola Zingaretti. Sul tavolo una lista di punti: dieci per i pentastellati, cinque ufficialmente per i democratici (ma c’è anche chi asserisce che i punti siano soltanto tre e meno negoziabili). Il luogo dell’incontro è ancora da fissare. Per le due forze politiche, soltanto pochi giorni per trovare un accordo e una squadra di governo che possa conquistare una maggioranza parlamentare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, è stato perentorio: “La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare, e in tempi brevi”. (Qui tutte le ultime news sulla crisi di governo)

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Incontro Pd-M5s: la diretta LIVE

Di seguito tutte le ultime news di oggi sull’incontro per il governo Pd-M5s in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

È fissato alle 14 alla Camera l’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Lo apprende l’Ansa da fonti parlamentari di maggioranza.

Governo Pd-M5s: la giornata di ieri

Solo alla fine di una lunga giornata, ma si parte. La giornata in cui parte la trattativa per il governo giallo-rosso ha tratti bipolari: stop & go di contatti tra esponenti di punta Pd e M5S accompagnati dalla sensazione che da un momento all’altro possa franare tutto.

Nel Movimento la giornata del primo sì al Pd inizia male: le tre condizioni fatte filtrare dai Dem fanno andare su tutte le furie i pentastellati. “Il Pd non può dettarci le condizioni, siamo noi la maggioranza relativa”: è il sentiment che filtra prima della salita al Colle del capo politico M5s Luigi Di Maio. Sul taglio dei prlamentari i Dem affiancano la necessità di una riforma elettorale che, invero, nel Movimento non è troppo invisa: un proporzionale, nei mesi del dominio della Lega e del centrodestra, conviene sia al Pd sia al M5S.

Dalle parti dei Dem sale invece l’irritazione per il prolungarsi del tatticismo grillino che non esplicita mai nettamente la chiusura definitiva del rapporto con la Lega. Tanto che il leader della Lega Matteo Salvini, anche dal Quirinale, ricorda platealmente che la porta della Lega ai Cinquestelle è sempre aperta.

Il Quirinale – probabilmente sconfortato per le ambiguità della giornata – ha dato a M5S e Pd cinque giorni per siglare un accordo. Non è un ultimatum, ma quasi. E ha funzionato. Il mandato dell’assemblea a trattare arriva cinque minuti prima delle dichiarazioni di Mattarella.

Ora toccherà a M5S e Pd sciogliere i nodi che si celano dietro al punto del taglio dei parlamentari: quello del premier, innanzitutto. Poi c’è una squadra di ministri da comporre, con Di Maio ben poco intenzionato a lasciare indietro i suoi fedelissimi. E il nodo di un Pd diviso: “Noi dobbiamo capire con chi parlare, tra renziani, zingarettiani e altri”, mormorano nel M5S. Ma il dato è tratto. A fine assemblea i volti dei big Cinque Stelle tradiscono una convinzione: con il Pd ci si prova.

Taglio dei parlamentari, l’esperto a TPI: “Elezioni subito? La riforma sarebbe inapplicabile”