Gossip news: le ultime notizie di oggi 23 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, venerdì 23 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Chiara Ferragni pubblica su Instagram un post in cui saluta l’estate e Ibiza, dove ha trascorso buona parte dell’estate con il marito Fedez, il piccolo Leone e gli amici più cari. In un lungo post, la fashion blogger di Cremona ripercorre gli ultimi due anni di vacanze.

“Oggi è il mio ultimo giorno di ferie e c’è sempre quella sensazione agrodolce che mi tiene compagnia: sono super entusiasta di tornare al lavoro e per per la premiere di Chiara Ferragni Unposted, ma anche triste quando qualcosa di straordinario come il tempo passato insieme alle persone che amo volge al termine. Ho pensato quindi alle scorse estati e alla donna che sono diventata oggi”, ha scritto l’influencer più famosa d’Italia.

“Se seguite le mie storie, probabilmente vedrete quanto sono ossessionata dal ricordo del passato, quindi eccoci qui: cosa stavo facendo il 22 agosto 2016, 2017 e 2018? L’estate 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felice della mia vita. Ero single e con il cuore spezzato, sono partita da me stessa e dai miei amici e ho programmato un mese di viaggio negli Hamptons, a Cuba, a Tulum e alle Hawaii”, ha continuato Chiara Ferragni, che ha ripercorso le sue estati e la sua vita fino ad arrivare all’incontro fortunato con quello che sarebbe diventato suo marito, Fedez, e finalmente alla sua prima estate da mamma, quella del 2018. Qui l’articolo completo.