Gli spietati: trama, cast, trailer e streaming del film di Clint Eastwood, in onda stasera su Rete 4

Sarò una serata all’insegna del grande western quella che potranno godersi stasera – venerdì 23 agosto 2019 – tutti gli spettatori di Rete 4: sulla rete Mediaset, infatti, va in onda il film Gli Spietati, con la regia di Clint Eastwood.

La pellicola si colloca proprio nel filone western tanto caro al celebre regista e attore statunitense, che in questo caso oltre a essere dietro la cinepresa recita anche nel suo film. Gli Spietati, uscito nel 1992, ha ottenuto 9 candidature e vinto 4 Premi Oscar, 4 candidature e vinto 2 Golden Globes e ha ottenuto oltre 100 milioni di dollari al botteghino.

Accanto a Clint Eastwood, nel film recitano anche Morgan Freeman, Gene Hackman e Richard Harris. Ma di cosa parla la trama de Gli Spietati? Chi sono gli attori che compongono il cast? Dove è possibile vederlo in tv e in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Gli spietati, la trama del film

Il film racconta la storia di una prostituta, sfregiata da due cowboy. Le amiche della donna, per vendicarla, decidono allora di mettere insieme 1000 dollari per porre una taglia sulla testa dei due aggressori. Sono in tanti i pistoleri che decidono allora di cercare i due cowboy per poter incassare la ricca somma.

Quelli che si impegnano di più sono William “Will” Munny (Clint Eastwood), il suo amico Ned Logan (Morgan Freeman e Bob “l’inglese” (Richard Harris). Il primo è un ex killer, noto per le sue azioni efferate anche contro donne e bambini, che adesso fa il contadino ed è vedovo con due bambini; il secondo è l’amico di una vita di Will, che lo segue fin dai tempi d’oro delle rapine; il terzo è un assassino inglese, che però si occupa più di apparire che di essere davvero efficace.

Sulla loro strada, però, i tre incontrano anche lo sceriffo Little Bill Daggett (Gene Hackman), famoso perché ha una particolare idea della giustizia: tratta bene i cattivi e male i buoni. Riusciranno a trovare i due cowboy fuggiti e a vendicare la prostituta da loro sfregiata? Riuscirà lo sceriffo a controllare le diverse personalità dei tre pistoleri?

Gli spietati, il cast completo

Come già anticipato, il grande protagonista del film è Clint Eastwood, che dirige se stesso nel ruolo di William Munny. Accanto a lui sono moltissimi gli attori di rilievo internazionale impegnati nella pellicola: da Morgan Freeman a Gene Hackman, passando per Richard Harris.

Vediamo insieme il cast completo de Gli Spietati (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nel film):

Clint Eastwood – William “Will” Munny

Gene Hackman – Little Bill Daggett

Morgan Freeman – Ned Logan

Richard Harris – Bob “l’inglese”

Jaimz Woolvett – Schofield Kid

Saul Rubinek – Beauchamp

Frances Fisher – Strawberry Alice

Anthony James – Skinny Dubois

Anna Thomson – Dalilah Fitzgerald

David Mucci – Quick Mike

Rob Campbell – Davey

Tara Dawn Frederick – Little Sue

Jefferson Mappin – vice sceriffo Fatty Rossiter

Gli spietati, il trailer del film

Di seguito, il trailer del film di stasera su Rete 4:

Gli spietati, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film di Clint Eastwood? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Gli Spietati è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming