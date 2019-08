Can Yaman, chi è il Ferit Aslan di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore

Le donne italiane impazziscono per lui: Can Yaman interpreta Ferit Aslan nella serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e sta sempre più spopolando nel nostro paese, al punto che molti telespettatori si chiedono chi è l’attore turco divenuto famoso grazie alla fiction estiva di Canale 5.

Capelli lunghi, barba incolta, fisico statuario e anche un discreto talento nella recitazione: Can Yaman sembra avere tutte le carte in regola per costruire una carriera molto interessante, soprattutto nel mondo della televisione. Basti pensare che Bitter Sweet, serie tv turca trasmessa da Canale 5 nei mesi di luglio e agosto sulla scia di quanto fatto nella scorsa stagione con Cherry Season – La Stagione del Cuore, sta registrando ascolti tv molto interessanti.

Bitter Sweet, in questi due mesi, ha raggiunto anche picchi di audience che superano il 21 per cento di share. Anche grazie alla presenza dell’attore. Nel film, il personaggio interpretato da Can Yaman, cioè Ferit Aslan, è un imprenditore che vive una coinvolgente storia d’amore con la cuoca Nazli Pinar (Ozge Gurel).

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Can Yaman: dalla biografia alla carriera, passando per la vita privata (fidanzata, famiglia) e per i social network.

Can Yaman, la carriera dell’attore turco

Can Yaman è nato a Istanbul il 5 novembre 1989. Nella metropoli turca ha passato tutta l’infanzia. I nonni avevano origini jugoslave e macedoni.

Quando aveva solo 5 anni i suoi genitori, Güven Yaman e Güldem Yaman, hanno deciso di divorziare. Un fatto che ha segnato molto il giovane Can Yaman, che tuttavia è riuscito a concentrare tutte le sue energie sulla propria crescita e soprattutto sullo studio.

Si è diplomato in un istituto privato italiano e anche per questo conosce bene l’italiano. In realtà, l’attore parla fluentemente quattro lingue: turco, italiano, inglese e tedesco. Dopo, grazie a un programma di scambio per studenti, si è recato negli Stati Uniti, dove nel 2012 si è laureato in Giurisprudenza alla Yeditepe University. Ancora oggi alterna la carriera da attore a quella da avvocato.

Dopo la laurea, però, Can Yaman ha iniziato a coltivare un’altra delle sue grandi passioni, quella per la recitazione. E non l’ha più abbandonata. Decisivo, per la sua carriera, è stato l’incontro con u suoi attuali manager, che lo hanno convinto a partecipare a una serie di casting.

Così, tra il 2014 e il 2016, Yaman ha recitato nella serie tv Heart Works, oltre che in altre produzioni turche. Il grande successo però, come anticipato, è arrivato solo con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, che lo ha reso famoso anche all’estero e in Italia.

Can Yaman, la vita privata: è fidanzato?

Ciò che interessa maggiormente alle fan dell’attore, però, è sapere se Yaman ha una fidanzata. L’attore non lascia trapelare molto circa la sua vita privata, né nelle sue interviste, né tanto meno sui social network.

Tempo fa era stato ipotizzato un suo possibile flirt con la collega Demet Ozdemir, conosciuta sul set della fiction turca Erkenci Kuş (che presto potrebbe arrivare anche in Italia), nella quale Yaman recita il ruolo del protagonista maschile. I due, però, hanno seccamente smentito la notizia, spiegando di essere solo molto amici.

Dal punto di vista sentimentale, Yaman ha spiegato di avere molte cose in comune con Ferit, il personaggio che interpreta in Bitter Sweet: “Quando siamo innamorati – ha detto in un’intervista – lo facciamo vedere ed entrambi ci prendiamo cura dei nostri cari. Ma il mio personaggio mi sembra un perfezionista e un uomo dotato di grande autocontrollo, mentre io sono più rilassato e adoro la tranquillità”.

Can Yaman, i social: Instagram e Twitter

Can Yaman, anche grazie a Bitter Sweet, è diventato una vera star dei social network. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 5 milioni di persone e il numero di fan è in continua ascesa. Sul suo account, l’attore pubblica moltissimo: soprattutto foto dai set o durante il tempo libero.

Yaman è attivo anche su Twitter, dove vanta più di 180mila follower.

L’appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è per ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14,45. Ovviamente su Canale 5.