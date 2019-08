Bitter Sweet anticipazioni, la puntata del 23 agosto 2019: ecco cosa succede in Ingredienti d’amore oggi | Trama

Bitter Sweet, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è una serie televisiva turca andata in onda per la prima volta in terra madre nel 2017 e che vede come protagonisti Özge Gürel e Can Yaman. In particolare, l’attrice Özge Gürel è già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 perché non molto tempo fa ha interpretato la giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season – La stagione del cuore.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 23 agosto

Nella prima puntata di questo pomeriggio Demet scopre che Hakan ha ucciso suo fratello, ma suo marito la mette a tacere impedendole non solo di lasciarlo, ma anche di denunciarlo. Come? Le propone di passare una serata insieme, rilassandosi a sparare su un bersaglio messo su una porta. Demet accetta, inconsapevole che dietro quella porta, però, ci sia Tahir che muore in seguito ai colpi. Hakan riprende la scena in un video e ricatta la moglie, certo che la donna non agirà così alle sue spalle correndo dalla polizia.

Nella seconda puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che andrà in onda oggi pomeriggio alle 15,30, vediamo invece Nazli ignara dell’ennesimo colpo basso di Hakan, organizzare una festa di compleanno (seppur all’ultimo secondo) per Ferit.

Organizzata la festa a sorpresa per il marito, Nalzi deve pesare a qualcosa di speciale affinché tutto vada nel migliore dei modi, ma cosa fare? Allora chiede aiuto a Fatos, che ha subito un’idea: lo sorprenderà con delle foto. Setacciano Internet alla ricerca di foto di Engin e trovano degli scatti di sette anni prima che ritraggono i due amici con un gruppo di ragazzi sconosciuti. Chi saranno?

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda questo pomeriggio, 23 agosto 2019, alle ore 14,45 su Canale 5.

Come vedere Canale 5 in streaming