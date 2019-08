Atleta russa di 25 anni trovata morta

Il mondo dello sport, e dell’atletica in particolare, è sotto shock per la morte dell’atleta russa Margarita Plavunova, sprinter russa di 25 anni ed ex modella. La giovane inseguiva la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed è morta improvvisamente mentre si stava allenando in un villaggio nel distretto di Morshansky, nella regione di Tamblov Oblast (Russia occidentale).

Il corpo senza vita dell’atleta è stato trovato a bordo pista. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato di avere visto la ragazza cadere improvvisamente in una zona erbosa durante una sessione di jogging. La notizia è stata riportata dall’agenzia Tass.

Secondo quanto riporta la federazione di atletica leggera, Margarita Plavunova avrebbe subito un arresto cardiaco durante l’allenamento. Ma i media locali scrivono come probabile causa del decesso il pesante carico di lavoro a cui sono sottoposti gli atleti per conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Margarita Plavunova era specialista degli ostacoli oltre che della velocità. Dopo la laurea come campionessa studentesca russa nei 60 metri, gareggiava in competizioni internazionali sui 100 e 400 metri.

Margarita Plavunova è stata trovata morta dai residenti locali che hanno chiamato un’ambulanza, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarla.

Il funerale si è tenuto nella giornata di giovedì 22 agosto a Kotovsk. “Circa 200 persone sono venute a salutare Margarita. Tra loro c’erano parenti, amici, i suoi istruttori e tecnici”, ha dichiarato la federazione di atletica.

