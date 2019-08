🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 22 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | TG 1 Speciale crisi, Il 7 e l’8 | La vita segreta di mio marito

Si avvicina il fine settimana, ma chi avrà vinto la battaglia per gli ascolti di ieri sera, giovedì 22 agosto? La crisi di governo torna in televisione: ieri sera, al posto del fidato Don Matteo, Rai 1 ha infatti proposto un altro appuntamento speciale con il TG della sera per discutere dei cambiamenti politici dell’Italia.

Canale 5, invece, ha mantenuto la parola data entusiasmando i fan di Ficarra e Picone con un loro film cult. Le reti minori si sono poi accontentate delle briciole.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di giovedì 22 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 22 agosto 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Rai 1 ieri sera ha dato spazio alla crisi di governo con un altro appuntamento speciale del TG1 che ha interessato 1.485.000 spettatori agli ascolti e ha portato a casa il 9.2% di share.

Canale 5 ha emozionato i più fedeli con Il 7 e l’8, la commedia di Ficarra e Picone che ha ottenuto 1.941.000 spettatori e il 11.4% di share.

Su Rai 2 il film La vita segreta di mio marito ha intrigato 1.177.000 spettatori agli ascolti (6.9% di share), mentre su Italia 1 l’appuntamento settimanale con Chicago PD ha interessato 1.193.000 spettatori con il 7.7% di share.

Su Rai 3 il film Quello che non si di lei di Polanski ha coinvolto 856.000 spettatori (5% di share), mentre su Rete 4 lo speciale Stasera Italia – Crisi di governo ha registrato un a.m. di 727.000 spettatori (con il 4.1% di share).

Su La7 lo speciale di In Onda Prima Serata ha avuto un ascolto di 944.000 spettatori agli ascolti e uno share del 5.4%, mentre l’appuntamento sportivo con Europa League – Torino Vs Wolverhampton su TV8 ha avuto 993.000 spettatori e il 5.7%. Sul Nove, infine, il documentario Storie criminali – La scomparsa della piccola Madeleine è stato la scelta di 318.000 spettatori (1.9%).

Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 è, come sempre, Techetechetè ad aver ottenuto il maggior share di ieri sera nella fascia di Access prime time, con i suoi 3.293.000 spettatori e il 17.9% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.568.000 spettatori (con uno share del 13.9%).

Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha interessato 1.078.000 spettatori agli ascolti, i dati auditel hanno raccolto un 6% di share.

Italia 1 CSI ha guadagnato 945.000 spettatori e il 5.2% di share. Su Rai3 Vox Populi ha appassionato 423.000 spettatori pari al 2.4%, mentre su La7 In Onda ha coinvolto 1.446.000 spettatori agli ascolti (con il 7.8% di share).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto spettatori (% di share), mentre infine sul Nove Cucine da incubo è stato visto da 202.000 spettatori (1.1%).