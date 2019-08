Sei anziani arrestati per sesso di gruppo

Sei anziani tra i 62 e gli 85 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo che questa li ha visti fare sesso di gruppo tra gli alberi in una foresta.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statunitense Associated Press (Ap), il gruppo è stato arrestato in un’area protetta a Fairfield, in Connecticut, larga circa 87 acri. La polizia ha dichiarato di aver trovato online annunci che sponsorizzavano l’area protetta di Grace Richardson come luogo per incontrarsi e fare sesso.

La polizia ha così avviato un operazione di spionaggio per identificare i partecipanti all’attività di gruppo ritenuta oscena.

Sempre secondo quanto riporta Ap, il gruppo era composto da cinque uomini e da una donna, scoperti mentre commettevano una serie di infrazioni. I sei ora rischiano di essere accusati di atti osceni in luogo pubblico e disturbo della quiete.

Sono stati rilasciati ma appariranno in tribunale. Uno dei sei uomini era già stato trovato nudo in pubblico una volta, stando a quanto dichiara una rivista statunitense.

