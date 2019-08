The Beatles film, il documentario: Eight Days a Week – The Touring Years, tutto quello che c’è da sapere

Uno dei gruppi rock più amati della storia, The Beatles, sotto forma di documentario. Sottotitolato Eight Days a Week – The Touring Years, il film è arrivato nelle sale nel 2016 ed è stato diretto da Ron Howard, celebre regista di film come Il Grinch, A beautiful Mind e la serie Happy Days.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, e Ringo Starr anche al cinema, grazie a questo documentario che segue il gruppo durante la prima parte della loro carriera, dal 1962 al 1966, quando ancora si esibivano in concerti in giro per il mondo: dalle esibizioni al Cavern Club di Liverpool fino all’ultimo concerto ufficiale tenutosi a San Francisco nel 1966.

Il documentario è stato prodotto con la collaborazione di Paul McCartney e Ringo Starr, oltre che alla partecipazione delle vedove di Lennon e Harrison – Yoko Ono e Olivia Harrison.

Prima dell’uscita del documentario de The Beatles, fu annunciato che che questo avrebbe incluso ben 30 minuti di filmato originale girato durante il concerto dei Beatles allo Shea Stadium nel 1965.

The Beatles film | Tutto sul documentario

Nel 2016 è stata pubblicata anche una versione remixata dell’album del 1977, The Beatles at the Hollywood Bowl, in concomitanza con l’uscita del documentario nelle sale.

The Beatles, il documentario è composto da preziosi filmati rari e inediti ed esplora il dietro le quinte della celebre band inglese, il modo in cui i quattro membri prendevano insieme le decisioni per il loro futuro e come creavano la musica, come mattone dopo mattone ponessero le basi per la loro carriera.

Inoltre, il documentario mostra l’incredibile personalità e il tocco musicale impressionante che contraddistingueva John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, e Ringo Starr.

Distribuito da Lycky Red, il documentario dei The Beatles dura 138 miunti e arriva su Rete 4, per gli appassionati, giovedì 22 agosto 2019 in prima serata.

