Stasera in tv 22 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 22 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 22 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Speciale Tg1 – I giorni della crisi

Stasera va in onda su Rai 1 uno speciale del Tg1 sulla crisi di governo, dopo la fine delle consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i gruppi parlamentari alla ricerca di una nuova maggioranza a cui affidare le redini di Palazzo Chigi. Tutti gli sviluppi in diretta della giornata politica, con interviste e commenti.

Le ultime notizie sulla crisi di governo in tempo reale

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – La vita segreta di mio marito

Rai 2 propone invece in prima serata La vita segreta di mio marito, un film in prima tv del 2018 con Helena Mattsson, Josh Kelly e Briana Evigan.

Trama: Avery è una donna vedova che sposa Alex, l’uomo che ha salvato il figlio da un tentato rapimento. All’apparenza, Alex sembra un uomo per bene, a modo, quando poi Avery scopre che in realtà è già sposato e la sua prima moglie ha qualche disturbo. La donna infatti è ossessionata da Avery e dalla loro famiglia e soltanto in seguito capirà quali erano le vere intenzioni di Alex sin dall’inizio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Non ho l’età

21:05 – Quello che non so di lei

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Quello che non so di lei, un thriller del 2017 di Roman Polanski.

Trama: Una scrittrice è perseguitata da lettere anonime. Inconsapevole di chi sia il suo stalker, la donna instaura un rapporto morboso con una sua fan.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – The Beatles

Rete 4 stasera propone il documentario The Beatles, diretto da Ron Howard e uscito nel 2016. Il regista ricostruisce la storia dei Fab Four, la carriera straordinaria di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr partendo dagli esordi nei club di Liverpool ed Amburgo per arrivare all’ultima apparizione a Candlestick Park: era il 1966.

STASERA IN TV 22 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:25 – Il 7 e l’8

Su Canale 5 tornano Ficarra e Picone con il film “Il 7 e l’8“, una commedia che vede protagonisti Tommaso e Daniele. Il cast è composto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tony Sperandeo, Arnoldo Foà, Andrea Tidona, Remo Girone.

Trama: Tommaso e Daniele sono due persone diverse per carattere e bagaglio personale. Daniele frequenta la facoltà di Giurisprudenza ed è fidanzato con una ragazza politicamente corretta che fa l’assistente all’università, mentre Tommaso è un personaggio poco affidabile, taroccatore di professione. I due sono nati nella stessa città, nello stesso giorno, nello stesso ospedale. Una volta incontrati, non potranno più separarsi: i due scoprono di essere stati scambiati quando erano in fasce e dovranno trovare il responsabile così come dirlo alle loro famiglie.

GUIDA TV 22 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Chicago PD

Su Italia 1 questa sera va in onda un altro appuntamento di Chicago PD, giunta alla quinta stagione.

PROGRAMMI TV 22 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In onda

21:15 – Piazzapulita – Speciale Prima Io

Su La 7 questa sera l’appuntamento speciale con Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Il dibattito è stimolato da diversi ospiti e da collegamenti in esterna.

PROGRAMMI TV 22 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cascine milanesi

21:30 – Into Darkness – Star Trek

Trama: Quando i membri dell’equipaggio dell’Enterprise sono chiamati a rientrare alla base, scopriranno invece una terribile forza di terrore interna alla loro organizzazione che fa esplodere la flotta. Il mondo cade in crisi e il caos regna. Il capitano Kirk ha un obiettivo personale da portare a termine e conduce una caccia all’uomo molto pericolosa.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Jurassic World – Il regno distrutto

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Jurassic World – Il regno distrutto, il sequel del primo remake dell’amato franchising di Steven Spielberg.

Trama: A tre anni di distanza dal primo film, i dinosauri abitano ormai in libertà l’Isla Nublare. Il vulcano dormiente improvvisamente si risveglia e l’isola rischia di essere sommersa dalla lava così come i dinosauri superstiti. Il governo deve decidere se salvare gli animali o lasciare che la natura faccia il suo corso, ma Owen Grady non ci sta.



STASERA IN TV 22 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – X Factor – Il sogno Su Sky Uno questa sera va in onda la replica di X Factor – Il sogno, la prima stagione con il quinto episodio.