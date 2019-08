Crisi di governo, in onda su Rai 1 lo speciale del Tg1 “I giorni della crisi”

Stasera va in onda su Rai 1, a partire dalle 21.25, lo speciale del Tg1 dedicato alla crisi di governo in corso, “I giorni della crisi”, condotto dal giornalista Francesco Giorgino.

Al termine della seconda giornata di consultazioni tra i gruppi parlamentari e il presidente Sergio Mattarella, la programmazione del primo canale Rai cambia: annullata la messa in onda della serie tv Don Matteo per far spazio alle vicende politiche.

In onda su Rai 1 lo speciale del Tg1 “I giorni della crisi” – Le ultime vicende di governo

Dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte rassegnate martedì 20 agosto 2019 in seguito al discorso pronunciato in Senato con cui ha messo fine al governo giallo verde, Mattarella ha dato il via alle consultazioni dei partiti dell’ala parlamentare, per comprendere se la formazione di una maggioranza di governo diversa dalla precedente, composta da Partito Democratico e 5 stelle, sia possibile, o se invece è necessario chiamare nuovamente alle urne gli italiani, a 16 mesi dalle ultime elezioni politiche di marzo 2018.

Saranno questi i principali temi affrontati nel corso dello speciale TG1 “I giorni della crisi”.

Fino ad ora le posizioni dei gruppi parlamentari sono state chiarite al Quirinale dai vari rappresentanti: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia vogliono andare al voto e non accettano la formazione di una nuova maggioranza di governo, anche se il leader del carroccio Matteo Salvini ha fatto sapere di essere disposto a riaprire il dialogo con il movimento 5 stelle a condizione che “i no si trasformino in si”.

Il Pd, dal canto suo, si è detto aperto alla possibilità di formare un governo con il M5s, a condizione che questo sia disposto a cambiare posizione su almeno cinque punti, dall’Unione Europea, che il segretario Pd Zingaretti vuole solida e unita, alla gestione dei flussi migratori.

Il movimento 5 stelle, in seguito alle consultazioni, ha reso noti quelli che sono i 10 punti fondamentali da portare a termine prima della fine di questa legislatura, tra cui il taglio dei parlamentari e una manovra finanziaria equa che blocchi l’aumento dell’Iva, facendo capire di essere aperto all’alternativa di un nuovo governo con il Pd.

Lo speciale del TG1 sulla crisi di governo andrà in onda dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà pronunciato la sua comunicazione prevista per le 20 al Quirinale.

Nel frattempo Mattarella ha fatto sapere che se le due possibili forze di governo non troveranno un accordo entro la serata di giovedì 22 agosto, indirà subito nuove elezioni.

Il Quirinale in pressing su Pd e M5s: “Disponibilità a un accordo oggi o si vota”

Gli ospiti dello speciale TG1 di stasera sulla crisi di governo, “I giorni della crisi”, esploreranno i vari scenari possibili in studio e in collegamento con le sedi dei gruppi parlamentari per seguire le trattative.

Appuntamento alle 21.25 su Rai1.

Governo news: le ultime notizie. Tensioni nel Pd sulla trattativa col M5S, il Quirinale: “Accordo oggi o voto”. E Salvini apre a Di Maio