Quello che non so di lei: trama, cast, trailer e streaming del film di Roman Polanski stasera su Rai 3

Stasera, giovedì 22 agosto 2019, va in onda su Rai 3 il film Quello che non so di lei, pellicola drammatica del 2017 diretta da Roman Polanski, con nel cast attori come Eva Green e Emmanuelle Seigner. Il film è basato sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan. Il titolo originale è D’après une histoire vraie.

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2017, il film viene trasmesso stasera 22 agosto in prima serata e in prima visione su Rai 3 a partire dalle 21.05. Ecco la trama, il cast e il trailer e come fare per vederlo in streaming tv.

Quello che non so di lei, la trama del film

Protagonista del film è Delphine, una scrittrice che ha raggiunto il successo con il suo primo romanzo, incentrato sulla figura di sua madre. Dopo questo grande trionfo letterario, però, Delphine ha un blocco creativo.

La protagonista, inoltre, inizia a ricevere delle lettere anonime che l’accusano di aver esposto pubblicamente la propria famiglia. Tra Delphine e l’autrice delle lettere minatorie si instaura una relazione morbosa che rasenta l’ossessione.

Lei (Eva Green) si comporta come una confidente e amica di Delphine, dimostrandosi una giovane donna seducente che sembra conoscere la scrittrice meglio di chiunque altro. In realtà si tratta di un’abile manipolatrice, che riuscirà a prendere il controllo della vita di Delphine.

Un thriller inquietante e ricco di sorprese, ricco di pathos soprattutto dopo che Lei si trasferisce a casa della scrittrice e la loro amicizia inizierà a prendere una piega inquietante…

Quello che non so di lei film, il cast completo

Tanti gli attori conosciuti che prendono parte a questo film di Roman Polanski trasmesso il 22 agosto 2019 in prima visione su Rai 3. Le due protagoniste sono interpretate da Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Ecco il cast completo:

Emmanuelle Seigner: Delphine Dayrieux

Eva Green: Lei

Vincent Pérez: François

Dominique Pinon: Raymond

Camille Chamoux: Oriane

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film del 2017: un thriller avvincente che piacerà agli amanti del genere.

Quello che non so di lei, dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere la pellicola in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 22 agosto 2019 – a partire dalle 21.05 su Rai 3.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

