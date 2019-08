Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 22 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, giovedì 22 agosto:

Quota 100: boom di supplenti a settembre

Dopo gli enti pubblici e la sanità, a settembre Quota 100, il sistema di pensionamento che cumula età e contributi fortemente voluto dalla Lega di Salvini per superare la legge Fornero, a settembre farà il suo esordio nella scuola. Questo, secondo quanto calcolato dalla Cgil, farà aumentare il numero dei pensionamenti che dai 15.371 ordinari passeranno ai 17.807.

Secondo la Cgil, dunque, serviranno 120mila supplenti nelle scuole italiane poiché i posti lasciati liberi dai pensionati non verranno coperti da personale di ruolo. Secondo la Uil, invece, si prevedono tra 150mila e 180mila il numero di supplenti a cui dover fare ricorso per consentire l’apertura delle scuola il 1 settembre, con l’aggravante che le graduatorie, sia per le supplenze che per i ruoli sono, in alcuni casi, esaurite e di dovrà fare riferimento alle cosiddette messe a disposizione, di docenti “improvvisati”.

Che fine farà Quota 100 con la caduta del governo?

Tra le domande che si rincorrono maggiormente nelle ultime ore c’è quella relativa al destino di Quota 100. Dopo la caduta del governo, infatti, sono in molti a chiedersi se la misura pensionistica verrà rinnovata anche per il 2020. Al momento non si hanno certezze in tal senso, anche perché prima bisognerà capire cosa deciderà il presidente Mattarella, se sciogliere le camere e, dunque, andare a elezioni anticipate o se formare un nuovo governo con una maggioranza diversa. Nel caso dovesse nascere un esecutivo M5S – PD la riforma pensionistica potrebbe naufragare per volere del Partito Democratico.

