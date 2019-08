Oroscopo Paolo Fox domani 23 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 23 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, venerdì 23 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 23 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, le stelle vi consigliano di concentrarvi soprattutto sugli affari in questo fine settimana. Avrete un fiuto davvero inedito, riuscirete a capire subito se un investimento sarà a buon rendere e quindi cercate di approfittarne. Però, occhio a non buttare denaro: soprattutto perché Saturno inizia a remare contro e ci saranno dei ritardi nei pagamenti di qualcuno che vi deve dei soldi. Per il resto, tutto procede senza intoppi.

Per il Toro si apre un venerdì all’insegna della tranquillità, con le stelle benevole dopo un periodo un po’ difficile. Molti di voi si sentiranno in forma e desiderosi di vivere anche alcune esperienze al limite. In amore, ci sarà spazio per qualche malinteso, ma nulla che non sia risolvibile con il giusto dialogo. Il Sole invece vi favorirà sul lavoro.

Amici dei Gemelli, per voi sarà un weekend ad alta tensione. Già da qualche giorno infatti avete avuto molto da ridire con il partner, che secondo voi vi sta nascondendo qualcosa. Il consiglio delle stelle è di provare ad andare in fondo alla faccenda, senza però ricorrere per forza allo scontro. Cercate, comunque vada, di non abbattervi, perché presto le stelle torneranno a sorridervi.

Vi sentite leggermente bloccati, voi del Cancro, soprattutto sul lavoro. In questo venerdì 23 agosto 2019 vorreste fare di più, qualcuno vorrebbe addirittura cambiare professione, ma c’è sempre qualcosa che vi trattiene o vi fa cambiare idea all’ultimo. Le stelle vi consigliano di temporeggiare ancora un po’, per capire davvero cosa volete dal vostro futuro. Nel frattempo, portate avanti la vostra storia d’amore cercando di non essere i soliti gelosoni.

Amici del Leone, per voi si apre un venerdì 23 agosto in cui vi sentirete in forma e favoriti dalle stelle in molti ambiti. In amore, infatti, riuscirete a ricomporre una brusca lite. I single, invece, avranno modo di conoscere nuove persone, tra le quali ci sarà qualcuno che tornerà a farvi battere il cuore. Attenzione al lavoro, dove avete sensazioni positive su un vostro progetto ma non dovete strafare.

Oroscopo Paolo Fox domani 23 agosto 2019 | Vergine

Per la Vergine arriva un venerdì denso di nervosismo. Il motivo sta in alcuni contrasti nati in famiglia, dove sembra che qualcuno – che dovrebbe volervi bene – vi remi contro e critichi ogni vostra decisione. Più che andare allo scontro, però, cercate di capire le sue ragioni. Un calo fisico è in arrivo nel weekend: cercate di conservare un po’ di energie.

Per la Bilancia si apre un weekend molto positivo in amore. Finalmente, direte: molti di voi stavano per dimenticare come ci si sente quando una persona speciale vi apprezza e ve lo fa notare. Dopo molto tempo rivivrete queste sensazioni, e l’effetto sarà magnifico. Qualche grattacapo sul lavoro, dove non vi sentite pienamente apprezzati. Iniziate a cercare qualche alternativa.

Amici dello Scorpione, ultimamente le vostre quotazioni sono in grande rialzo. Gli ultimi due mesi non sono stati proprio i più belli della vostra vita, ma finalmente riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. Il Sole, infatti, inizia a sorridervi e tutte le altre stelle vi staranno vicino. Approfittatene per fare bene sul lavoro, dove vi aspettate una meritata promozione da un momento all’altro. Mettete in stand-by l’amore.

Oroscopo Paolo Fox domani 23 agosto 2019 | Sagittario

Nervosi e scontrosi i Sagittario in questo venerdì. Non avrete molta voglia di stare in mezzo ad altre persone, né di inseguire qualcuno che ultimamente fa troppo il prezioso. Niente paura, dedicare un po’ di tempo a voi stessi non può che farvi bene. Buone notizie in arrivo da un familiare: un lieto evento è alle porte.

Amici del Capricorno, state vivendo un periodo davvero magico nel quale vi sentite in costante miglioramento. State crescendo, grazie anche a un recente avvenimento che vi ha fatto aprire gli occhi su una persona. Adesso volete raccogliere i frutti della vostra maturazione anche sul lavoro. A inizio settembre ci sarà tempo per dedicarvi a importanti progetti.

I nati sotto il segno dell’Acquario vivranno un venerdì 23 agosto 2019 a dir poco sottotono. Il vostro errore più grande è non avere autostima: anche quando gli altri vi esaltano, voi trovate sempre un motivo per buttarvi giù. Le stelle vi consigliano di cambiare atteggiamento al più presto: così non andate da nessuna parte.

Amici dei Pesci, non siete nel momento migliore dell’anno. Sul lavoro siete colmi di stress e preoccupazioni, anche perché qualche superiore vi ha minacciati accusandovi di non impegnarvi a fondo. In amore, inoltre, ci sono gelosie in coppia. Cercate, in questo venerdì 23 agosto 2019, di riposare un po’ e ricaricare le pile per la prossima, decisiva settimana.

