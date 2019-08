Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 22 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 22 agosto 2019, segno per segno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, si apre per voi una seconda metà di questa settimana davvero interessante, che proseguirà fino al weekend. Sfruttatela per fare nuovi incontri, scoperte, sperimentare nuovi progetti che avranno buon esito, grazie a un quadro astrale positivo. Attenti a non spendere più del dovuto.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, finalmente le stelle sono dalla vostra parte, dopo una prima parte di agosto davvero poco entusiasmante. Riuscirete così ad avere maggior successo in tutto ciò che fate. Datevi da fare, dunque, tenendo conto che l’autunno vi vedrà ancor più protagonisti. Favoriti nuovi incontri e amicizie.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Cari Gemelli, i dubbi in amore per molti nati sotto questo segno non mancano, in particolare per chi sta vivendo storie occasionali o nate da poco. L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita a trovare maggiore tranquillità, dopo un periodo piuttosto agitato e complesso.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Amici del Cancro, pensate ai rapporti davvero importanti per voi e curateli con amore, lasciando invece da parte quelle persone e relazioni che non vi soddisfano più. Dedicatevi di più anche all’amore, che ultimamente avete un po’ trascurato per paura di soffrire. Possibili cambiamenti importanti sul lavoro.

Cari Leone, il periodo no è ormai alle spalle. Adesso le stelle sono completamente dalla vostra parte, ma comunque cercate di non esagerare e di non compiere scelte azzardate che potrebbero rivoltarvisi contro. In particolare non atteggiatevi in modo da voler surclassare gli altri.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, un periodo d’oro in amore per il vostro segno: la storia che vivete da tempo va a gonfie vele, per cui potreste pensare di fare un grande passo in avanti come il matrimonio o un figlio. Favoriti nuovi progetti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi 22 agosto 2019 vi invita a rivedere e riformulare alcuni progetti che avete in ballo. Questo riguarda sia il lavoro, sia gli studi per chi è più giovane. Inoltre mantenete la calma ed evitate le discussioni. Come? Non prendetevela per qualsiasi cosa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

Cari Scorpione, nella giornata di oggi 22 agosto dovete agire con grande cautela perché avete l’opposizione della Luna. Cercate quindi in ogni modo di evitare discussioni e contrasti inutili, mantenendo la calma anche se a volte vi viene difficile stare zitti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, nella giornata di oggi 22 agosto 2019 l’oroscopo di Paolo Fox vi invita ad affrontare faccia a faccia persone con cui avete avuto delle discussioni e delle tensioni ancora da risolvere. Mantenete la calma e moderate i toni per evitare litigi.

Cari Capricorno, avete un quadro astrale davvero positivo, per cui il consiglio è quello di lanciarvi in nuove stimolanti avventure. Tuttavia prima di prendere decisioni importanti, valutate con calma pro e contro. Favorite nuove occasioni sia sul piano sentimentale che su quello lavorativo: coglietele al volo.

Per il vostro segno quella di oggi 22 agosto è una giornata piuttosto sottotono: vi sentite particolarmente stanchi e affaticati, come già era stato a inizio del mese. Per fortuna le stelle prevedono che sia una fase passeggera: tra pochi giorni il quadro astrale sarà più positivo.

Giornata positiva per il vostro segno: potreste ricevere o dare una buona notizia. Sul lavoro ci sono molti dubbi: non siete convinti della strada che avete intrapreso e se vale la pena perseguirla o meno. Valutate con calma, in autunno tornerete ad essere al top.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO