Oroscopo di oggi 22 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 22 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, giovedì 22 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi giovedì 22 agosto 2019

Amici dell’Ariete, nella giornata di oggi la Luna lascia il vostro segno e questo vi permetterà di aprire gli occhi su molte questioni: siete più consapevoli su quello che dovete fare, facendo chiarezza sugli obiettivi da raggiungere, specie in campo professionale. D’altronde l’autunno sta per arrivare.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

Amici del Toro, siete normalmente uno dei segni più abitudinari e tradizionalisti dello zodiaco. Lasciatevi andare di più ed accettate il cambiamento, senza troppa paura. Prendete le cose per come vengono, dunque, ne guadagnerete in serenità e relax.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 22 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, in amore siete particolarmente vispi e sfacciati, soprattutto se siete single e in cerca di una nuova storia. L’oroscopo di oggi vi invita a non eccedere, perché potreste commettere delle gaffes nel provare a conquistare una persona che vi piace.

Amici del Cancro, è il momento di cambiare e rinunciare a vecchie abitudini che finora vi hanno solo fatto del male. Sicuramente non è facile cambiare modo di fare e di essere, ma le stelle vi assicurano che se ce la farete, noterete subito evidenti vantaggi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Leone, come vi abbiamo sempre detto, siete uno dei segni più fortunati di questa estate e in generale di tutto il 2019. Approfittatene perché avete un quadro astrale invidiabile. Tuttavia cercare di non esagerare con il solo scopo di farvi notare e svettare sugli altri.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 22 agosto 2019 | Vergine

Anche per il vostro segno l’oroscopo di oggi 22 agosto vi invita a cambiare vita, soprattutto a livello sentimentale. Se una storia non vi soddisfa più, valutate se vale la pena portarla avanti o è il caso di tagliare i rapporti e voltare pagina.

Cari Bilancia, se c’è una persona speciale che vi piace da un po’, non abbiate paura a dimostrarle i vostri sentimenti. D’altronde se siete single non avete nulla da perdere, al massimo riceverete un sonoro no. Un po’ di intraprendenza in più non vi farà male.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Amici dello Scorpione, la Luna in congiunzione ad Urano opposto al vostro segno vi invita secondo l’oroscopo di oggi 22 agosto a essere più flessibili nei rapporti con le persone che vi circondano, in particolare i vostri familiari. Accettate che le persone possano avere posizioni diverse dalle vostre.

Oroscopo di oggi 22 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, nella giornata di oggi 22 agosto siete particolarmente scherzosi e divertenti: un modo di fare che verrà apprezzato dai vostri amici e dalle persone che vi circondano. Un buonumore che sarà contagioso. Sul lavoro a breve nuove opportunità.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici del Capricorno, la Luna in Toro vi spinge a dare un forte e profondo cambiamento alla vostra vita lavorativa. Se non vi trovate più bene nell’ambiente e nel rapporto con i colleghi, o non amate quello che siete chiamati a fare, forse è il caso di valutare nuove opportunità e collaborazioni.

Cari Acquario, apritevi a delle novità, senza essere schizzinosi e chiusi mentalmente. Non tutto ciò che è ignoto e sconosciuto è per forza un male. Per cui vivete le cose per come vengono, senza ripetere in continuazione che chi lascia la strada vecchia per la nuova…

Cari Pesci, l’oroscopo oggi sul lavoro vi sprona a lanciarvi in nuove e ambiziose sfide, con entusiasmo e voglia di fare. Le stelle, infatti, vi sorridono. Avete tutte le possibilità e le qualità per farcela, dovete solo credere un po’ di più in voi stessi e osare.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.