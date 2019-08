Macron, bordata a Di Maio: “Chi si allea con l’estrema destra è un perdente”

Crisi di governo, Macron contro Salvini e Di Maio: “Vicino a Mattarella”

In 14 mesi di esecutivo gialloverde, sono stati tanti i motivi di contrasto tra la Francia di Emmanuel Macron e l’Italia di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dai migranti ai gilet gialli: per questo motivo, adesso che si è aperta la crisi di governo, il presidente francese non ci pensa due volte a scagliarsi contro i due simboli dell’esperienza a Palazzo Chigi di Lega e Movimento Cinque Stelle.

“La lezione che ci viene dall’Italia – ha dichiarato ieri Macron, come raccontato da Repubblica, durante un incontro con l’Association Presse Présidentielle in vista del G7 a Biarritz nel weekend – è una sola: quando ci si allea con l’estrema destra alla fine è l’estrema destra che vince”. Chiaro il riferimento del leader dell’Eliseo al capo politico del M5s, che menziona poi direttamente.

“Faccio una semplice constatazione – spiega Macron – chi era in testa nelle ultime elezioni politiche? Il Movimento 5 Stelle, che poi ha deciso di governare con Salvini. E ora chi è il grande perdente dell’ultima sequenza? Di Maio. Pensare che allearsi con l’estrema destra sia un modo di reinventare la politica non funziona. Lo vediamo altrove, non funziona mai”.

E a proposito degli scenari futuri del governo italiano, il punto di vista del presidente francese è molto chiaro: “L’Italia – prosegue Macron – è un Paese amico e un grande popolo il cui destino è profondamente europeo. È un Paese che merita un governo e dei dirigenti che siano all’altezza”.

Per questo motivo, Macron appoggia caldamente l’ipotesi di un esecutivo di coalizione tra M5s e Pd, che tenga fuori la Lega dai banchi del governo. “Mi auguro che Salvini esca indebolito da questo momento di crisi politica”, chiosa il presidente francese.

Macron ha voluto esprimere anche tutto il suo sostegno al presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, impegnato in questi giorni nelle consultazioni lampo per verificare la disponibilità dei gruppi parlamentari a dare la fiducia a una nuova maggioranza di governo: “Sostengo l’iniziativa di Mattarella. In queste ore sono al suo fianco”.

