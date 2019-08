Lapo Elkann, la nuova fidanzata

Lapo Elkann ha una nuova fidanzata, una modella di origine africane che si chiama Laila.

Il rampollo di casa Agnelli è stato fotografato insieme a lei dal settimanale Oggi, che mostra i due insieme all’uscita di un ristorante a Sankt Moritz.

Di lei non si sa molto, oltre al fatto che porta una folta capigliatura in stile afro e che vive a Londra.

Forse Laila non vuole che si parli troppo di lei considerando la vita sentimentale burrascosa di Lapo Elkan. Ma nell’immagine pubblicata dal settimanale i due sembrano davvero molti uniti.

Il piccolo degli Elkann è famoso per il suo passato turbolento, in cui è solito farsi trovare in situazioni scomode per la reputazione della famiglia. E con le donne Lapo è sempre stato abbastanza ballerino: persino il fidanzamento con Marina Penate, che sembrava serio, è naufragato.

Poco dopo la fine della relazione con la manager e influencer spagnola, Lapo si era fatto fotografare insieme alla bellissima modella iraniana Shermine Shahrivar sulla Costiera Amalfitana.

Dopo è stata la volta di Cristina Saracino, modella ed ex concorrente di Miss Italia di origini pugliesi, immortalata insieme a lui in alcune immagini poco prima dell’estate.

E invece anche il suo tempo è finito, retrofront, adesso è la volta di Laila.

