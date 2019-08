La vita segreta di mio marito: trama, cast e streaming del film stasera 22 agosto 2019 su Rai 2

Questa sera, giovedì 22 agosto 2019, va in onda in prima serata su Rai 2 il film La vita segreta di mio marito, un thriller appassionante del 2018 diretto da Tamar Halpern. Una prima visione tv che Rai 2 trasmette a partire dalle 21.20.

Nel cast attori famosi come Helena Mattsson, Josh Kelly, Briana Evigan. Ma di cosa parla La vita segreta di mio marito? Ecco la trama, il cast e come fare per vederlo in streaming tv.

La vita segreta di mio marito, la trama del film

Protagonista del film del 2018 è Avery: la donna, già vedova, dopo il tentativo di rapimento del figlio, decide di sposare l’uomo che l’ha salvato, Alex. L’uomo all’apparenza sembra una persona per bene, ma in realtà con il tempo Avery scoprirà che Alex è già sposato.

Il peggio si ha quando la moglie di Alex inizierà ad ossessionare la protagonista del film e la sua famiglia. Melanie, questo il nome della prima moglie, cercherà in ogni modo di rubare il figlio di Avery, Jack. Scopriremo quindi quali erano le reali intenzioni di Alex nello sposare Avery.

Un thriller appassionante da non perdere per tutti gli amanti del genere, che Rai 2 trasmette stasera 22 agosto in prima serata.

La vita segreta di mio marito film, il cast completo

Tanti gli attori che fanno parte del cast del film stasera su Rai 2. Nel ruolo della protagonista c’è Helena Mattsson, già nota per aver partecipato ad altri thriller e film d’azione come Segreti tra vicini, Code of Honor e L’amore prima di tutto.

Tra gli altri attori citiamo Josh Kelly, Briana Evigan, Sofia Mattsson e Oliver J Green.

La vita segreta di mio marito film, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film La vita segreta di mio marito? Il thriller va in onda in prima visione giovedì 22 agosto 2019 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming