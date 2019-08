Il 7 e l’8, la trama completa del film di Ficarra e Picone in onda stasera su Canale 5

Tutti gli appassionati di Ficarra e Picone conoscono a memoria la trama de Il 7 e l’8, il primo film che vede il duo comico – oltre che nel ruolo di protagonista – anche alla regia. La commedia, uscita al cinema nel 2007, del resto è stata il primo grande successo cinematografico dei due siciliani, al secondo Salvatore Ficarra e Valentino Picone.

Anche se ad essa sono succedute altre pellicole di successo, come La matassa, Anche se è amore non si vede, Andiamo a quel paese e soprattutto L’ora legale, i fan di Ficarra e Picone sono particolarmente affezionati a Il 7 e l’8. Un film che ha fatto conoscere in tutta Italia la particolare e originale cifra comica dei due.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Il 7 e l’8

E oggi – giovedì 22 agosto 2019 – per tutti gli appassionati c’è una gran bella notizia: Il 7 e l’8 viene mandato in onda, in replica, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21,20.

Per non farci cogliere impreparati e goderci appieno le risate garantite dal film, è bene fare un ripassino della trama. Di cosa parla Il 7 e l’8? Vediamolo insieme.

Il 7 e l’8 trama, di cosa parla il film

Il 7 e l’8 racconta la storia di uno scambio di culla, avvenuto in un ospedale di Palermo nel lontano 1975, e delle conseguenze che questa grave azione – portata avanti da un folle infermiere – ha avuto sulla vita di due ragazzi, Tommaso Scavuzzo e Daniele La Blasca.

I due non si conoscono, ma si incontrano per caso perché il secondo, a bordo di una bici, investe il primo in un incrocio. I due sono profondamente diversi tra loro: Tommaso vive come un piccolo delinquente, cercando di fregare gli altri e senza concludere mai niente nella sua vita; Daniele invece è cresciuto in una famiglia borghese, figlio di carabiniere, ha una fidanzata e va all’università, dove studia giurisprudenza anche se è fuori corso.

I due scoprono di essere nati lo stesso giorno. E, dopo una lunga serie di gag, malintesi e situazioni al limite del possibile, iniziano a sospettare che il loro destino si sia incrociato da molto tempo. Dopo aver capito di essere stati scambiati nella culla, provano a risalire all’infermiere responsabile di tutto, Gino La Monica. L’uomo spiega loro di averlo fatto per vendicarsi di un’anziana signora che, in fila al tabacchino, lo ha superato acquistando il biglietto vincente della lotteria.

Tommaso e Daniele, a questo punto, devono dire la verità alle rispettive famiglie. Quando Daniele prova a parlare alla madre, scopre però che il compagno della mamma non è il suo padre naturale, che è un certo Mimmo Barresi, condannato per omicidio. Tommaso e Daniele, a questo punto, si mettono alla ricerca di Barresi, scoprendo che l’uomo è diventato un frate in un paesino calabrese.

I due, accompagnati dalla sorella di Tommaso – Eleonora – che si invaghisce di Daniele (prima di scoprire che il suo vero fratello è proprio lui – si dirigono verso il paesino calabrese.

L’appuntamento con il film di Ficarra e Picone, Il 7 e l’8, è quindi per stasera – 22 agosto 2019 – in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21,20.

