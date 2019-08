Heidi Klum e il topless che non piace ai social

La bellissima modella Heidi Klum ha pubblicato una foto in topless che non è piaciuta molto ai social. La modella statunitense si trova in Italia, a Capri, per la sua luna di miele. È qui, in un panorama mozzafiato, che la 46enne ha giurato amore eterno al suo lui: il cantante Tom Kaulitz.

La coppia di neosposini si rilassa all’ombra dei faraglioni dell’isola partenopea ed è proprio da qui che la super modella ha pubblicato lo scatto in topless. “All I see is water”, “Tutto quello che vedo è acqua”, ha scritto accanto allo scatto hot, visto che da giorni ormai i due si trovano in barca in mezzo al Mediterraneo a godersi uno dei paesaggi più belli della penisola.

Lo scatto della top model in barca senza costume e con il seno che si intravede non appare volgare, ma a molti non è piaciuto. Sotto al post pubblicato da Heidi Klum si moltiplicano i commenti di quelli che trovano inappropriato il topless della 46enne.

“Sei una madre, c’era bisogno di arrivare fino a questo punto?”, scrive qualcuno in un commento. E ancora: “L’unica cosa che noto è una bella crisi di mezza età”; “Sei in luna di miele, ma potresti nascondere il tuo seno invece di mettere in imbarazzo i tuoi figli? Prova a dare l’esempio e a rispettarli”, scrive un altro utente.

Heidi Klun e il (terzo) marito Tom Kaulitz formano una coppia chiacchieratissima. Lui, infatti, è di ben 17 anni più giovane di lei e questo ha suscitato grande scalpore. Prima di lui, Heidi è stat sposata con il cantante Seal dal 2005 al 2019 e prima con Ric Pipino. Ha avuto anche una relazione con Flavio Briatore, da cui ha avuto una figlia.

