Governo news: le ultime notizie di oggi

Ecco le ultime news sulla crisi di governo. Oggi al Quirinale è il secondo giorno di consultazioni: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve le delegazioni dei principali partiti che compongono l’arco parlamentare per ascoltare le loro posizioni sulla crisi politica in atto (qui la diretta delle consultazioni). Dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, si fa sempre più largo l’ipotesi di un governo di legislatura sostenuto da Movimento Cinque Stelle, Partito democratico e Liberi e Uguali. Resta da capire, però, chi potrebbe essere il premier di questo esecutivo.

Ore 10.40 – Al Quirinale è arrivata la delegazione del Partito democratico (qui la diretta di TPI).

Ore 10.30 – Meloni: “Elezioni subito o mandato a un premier di centrodestra” – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha parlato al termine della consultazione con il presidente Mattarella: “Avremmo voluto che qualche mese fa qualcuno ci avesse dato retta sul fatto che il governo gialloverde non potesse rispondere ai bisogni dell’Italia. Le elezioni sono per noi oggi l’unico esito possibile rispettoso dell’Italia e del suo popolo e il più rispettoso della Costituzione. Nell’ultimo anno il centrodestra ha vinto tutte le elezioni che si sono susseguite Non mi convince la visione secondo la quale bisogna fare un governo per bloccare le clausole di salvaguardia. Ricordo che Renzi e Di Maio hanno enormi responsabilità su queste clausole di salvaguardia: disinnescarle è possibile con un governo che porti avanti politiche economiche diverse da quelle che abbiamo in visto in questi anni. Noi chiediamo di andare subito a elezioni. Se invece il presidente Mattarella dovesse scegliere un mandato esplorativo, crediamo che lo dovrebbe affidare a un premier del centrodestra perché sarebbe quello più affine alla volontà popolare”.

Ore 10.20 – Finito l’incontro tra la delegazione di Fdi e Mattarella.

Ore 10.00 – Al via le consultazioni di oggi: Fratelli d’Italia al Quirinale – Inizia la giornata di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: al Colle è appena arrivata la delegazione di Fratelli d’Italia (qui la diretta di TPI).

Ore 9.00 – Lo spread apre a 201 punti base – Lo spread apre a 201 punti, in linea con i dati registrati nella giornata di ieri, mercoledì 21. Per il momento, dunque, i mercati sembrano non reagire negativamente alla crisi di governo. Qui l’articolo completo.

Ore 8.30 – Tosi contro Salvini: “Incapace” – L’ex sindaco di Verona ed ex leghista Flavio Tosi ha duramente attaccato il leader del Carroccio Matteo Salvini definendolo, tra le altre cose, un “Nanetto politico, incapace, fannullone e traditore”. Qui l’articolo completo.

Ore 8.00 – Sondaggi: Conte batte Salvini – Secondo un sondaggio condotto per Ansa.it da GPF Inspiring Research, il “duello” al Senato tra Conte e Salvini è stato nettamente vinto dal premier uscente. Qui l’articolo completo.

Governo news: il calendario delle consultazioni

Di seguito il calendario delle consultazioni di oggi. Ecco l’ordine di svolgimento degli incontri di Mattarella.

ore 10.00: gruppo parlamentare Fratelli d’Italia del Senato e della Camera (la diretta).

ore 11.00: gruppo parlamentare Partito democratico del Senato e della Camera (la diretta).

ore 12.00: gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi presidente del Senato e della Camera (la diretta).

ore 16.00: gruppo parlamentare Lega-Salvini premier del Senato e della Camera

ore 17.00: gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle del Senato e della Camera

Governo news: la giornata di ieri

Dopo il martedì di fuoco al Senato, con le dimissioni del premier Conte e lo scontro con Salvini, ieri sono iniziate le consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto i presidenti di Camera e Senato e le delegazioni dei partiti minori per ragionare sulla crisi di governo. Gruppo Per le Autonomie, Gruppo Misto e Liberi e Uguali si sono espressi tutti contro l’ipotesi di voto anticipato e si sono detti pronti a sostenere un nuovo governo.

Ieri è stato anche il giorno della Direzione del Partito democratico: i dem hanno deciso all’unanimità di affidare al segretario Nicola Zingaretti un mandato per trattare allo scopo di dar vita a “un governo per la svolta di legislatura”. Per aderire a un esecutivo con il M5S il Pd pone però 5 condizioni: Appartenenza leale all’Unione europea; pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del parlamento; sviluppo basto sulla sostenibilità ambientale; cambio nella gestione di flussi migratori, con pieno protagonismo dell’Europa; svolta delle ricette economiche e sociale, in chiave redistributiva, che apra una stagione di investimenti”.

